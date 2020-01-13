Російський співак Мітя Фомін відповів українським журналістам на питання про територіальну приналежність Криму

Під час інтерв'ю Фомін назвав Крим за фактом російською територією.

Після цього Фомін написав великий коментар в Instagram про інтерв'ю.

Співак зазначив, що свої слова він не збирається забирати назад, тому що "констатував факт".

"На території Криму в даний момент проживають люди з російськими паспортами, з російським телефонним зв'язком, з російською валютою і російськими законами", — пише Фомін.

В пості російський артист розповідає, що він протягом 20 років гастролює і в Росії, і в Україні, працює з українськими режисерами, записує пісні з українськими саунд-продюсерами і має багато друзів в Україні.

"Боляче спостерігати, як наших людей намагаються посварити, викликати емоції, зачепити, намагаються нав'язати нам ненависть один до одного. Я не знаю, кому це потрібно, але я думаю, що це не по-людськи, нешанобливо і нерозумно", — продовжив Фомін.

Нещодавно ми писали, що Ігор Кондратюк назвав "безголовими" українських артистів, які виступають в анексованому Криму.

"Вони безголові, а не безстрашні", – зазначив Кондратюк.

Так він відреагував на слова міністра культури Володимира Бородянського, який розцінив гастролі українських зірок на тимчасово окупованих територіях як "сміливість".

На думку Кондратюка, виступати на захопленій агресором території "ганебно".

"Якщо хтось вважає, що українські артисти несуть туди українську культуру – це помилка. З точністю до навпаки. Вони туди нічого не несуть. Вони просто виступають на корпоративах, на днях міста...Тобто на приватних вечірках. Люди з таким же успіхом слухали б Ріанну, просто на неї у них не вистачає бабок. Та це не означає, що вона б несла американську культуру в кримські реалії", – пояснив він.

Крім того, ми писали, що українська співачка Наталія Могилевська заявила, що артисти роблять сильний вплив на свідомість людей.

Артистка заявила, що на сьогоднішній день в умовах агресії РФ проти України артист не може бути аполітичним і повинен мислити з позиції країни.

Також артистка висловила думку, що люди, для яких ти співаєш в Росії, "насправді точно такі ж, як і в Україні, і що сварять нас тільки політики, це вони ділять гроші, вони придумують технології, як нас всіх посварити".

"Але на сьогоднішній день ми знаходимося в стані війни. Тому артист повинен бути відповідальний за те, що він робить, які ідеї він поширює, і свою особисту позицію, оскільки це конфлікт інтересів, потрібно залишити вдома, і мислити з позиції країни", - підкреслила вона.

Нагадаємо, Полякова жорстко пройшлася по російським артистам в Україні.

Як повідомляла Politeka, скандальний Добронравов ошелешив українців висловлюванням: "Крим російський".

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