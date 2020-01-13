Российский певец Митя Фомин ответил украинским журналистам на вопросы о территориальной принадлежности Крыма

Во время интервью Фомин назвал Крым по факту российской территорией.

После этого Фомин написал большой комментарий в Instagram по интервью.

Певец отметил, что свои слова он не собирается забирать назад, потому что "констатировал факт".

"На территории Крыма в данный момент проживают люди с российскими паспортами, с российской телефонной связью, с российской валютой и российскими законами", — пишет Фомин.

В посте российский артист рассказывает, что он в течение 20 лет гастролирует и в России, и в Украине, работает с украинскими режиссерами, записывает песни с украинскими саунд-продюсерами и имеет много друзей в Украине.

"Больно наблюдать, как наших людей пытаются поссорить, вызвать на эмоции, задеть, пытаются навязать нам ненависть друг к другу. Я не знаю, кому это нужно, но я думаю, что это не по-человечески, неуважительно и глупо", — продолжил Фомин.

Недавно мы писали, что Игорь Кондратюк назвал "безголовыми" украинских артистов, выступающих в аннексированном Крыму.

"Они безголовые, а не бесстрашные", – отметил Кондратюк.

Так он отреагировал на слова министра культуры Владимира Бородянского, который расценил гастроли украинских звезд на временно оккупированных территориях как "смелость".

По мнению Кондратюка, выступать на захваченной агрессором территории "позорно".

"Если кто-то считает, что украинские артисты несут туда украинскую культуру – это ошибка. С точностью до наоборот. Они туда ничего не несут. Они просто выступают на корпоративах, на днях города...Т.е. на частных вечеринках. Люди с таким же успехом слушали бы Рианну, просто на нее у них не хватает бабок. И это не значит, что она бы "несла американскую культуру в крымские реалии", – пояснил он.

Кроме того, мы писали, что украинская певица Наталья Могилевская заявила, что артисты оказывают сильное влияние на мысли людей.

Артистка заявила, что на сегодняшний день в условиях агрессии РФ против Украины артист не может быть аполитичным и должен мыслить с позиции страны.

Также артистка высказала мнение, что люди, для которых ты поешь в России, "на самом деле точно такие же, как и в Украине, и что ссорят нас только политики, это они делят деньги, они придумывают технологии, как нас всех рассорить".

"Но на сегодняшний день мы находимся в состоянии войны. Поэтому артист должен быть ответственен за то, что он делает, какие идеи он распространяет, и свою личную позицию, поскольку это конфликт интересов, нужно оставить дома, и мыслить с позиции страны", - подчеркнула она.

Напомним, Полякова жестко прошлась по российским артистам в Украине.

Как сообщала Politeka, скандальный Добронравов ошарашил украинцев высказыванием: "Крым российский".

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