Леся Никитюк влаштувала запальні танці в одному рушнику перед дзеркалом
Відома українська ведуча любить радувати своїх шанувальників не тільки красивими, але і кумедними кадрами зі свого життя. Судячи з усього, на цей раз Леся вирішила згадати часи, коли вона брала участь у шоу «Танці з зірками», і знову продемонструвала свої танцювальні навички.
Як повідомляє Politeka, знаменитість поділилася новим відео в розділі Сторіс свого Instagram. На ньому Никитюк танцює перед дзеркалом під запальну музику. Спочатку ведуча з'являється в кадрі в спортивному костюмі, проте потім вона «зникає» за рамками дзеркала і з'являється знову.
На цей раз на Лесі вже немає ніякого одягу крім рушнику на тілі і голові.
Погода готує новий удар, ранок і ніч будуть нещадними: точний прогноз
Кіркоров показав подорослішалих дітей із зоряним хрещеним: рідкісні кадри
Біллі Айліш вперше роздяглася на камеру і показала розкішні груди: пікантні кадри
Весілля Кіркорова та Успенської: королева шансону приголомшила зізнанням
На жаль, шанувальники ведучої не змогли прокоментувати оригінальне відео, адже в Сторіс немає такої можливості.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Леся похвалилася яскравим чином перед дзеркалом. За словами Никитюк, вона дуже задоволена своїм волоссям, однак задумалася про зміну зачіски і хоче каре.
Дівчина представила відразу два образи, засвітивши і стару, і "нову" зачіску. Сама Леся позувала в м'якому светрі червоного відтінку і звичайних сірих джинсах.
Також в розділі Сторі артистка показала, як відпочивала ввечері. Примітно, що ресторан Леся відвідала одна. У своїх роликах артистка відзначила подруг, написавши, що сумує за ним.
У відео також можна помітити, що зірка показала себе в самих різних ракурсах, нестесняясь показати себе у якомусь не правильному чи просто природному вигляді.
При цьому днем раніше Никитюк показала ідеальну фігуру з гарячого відпочинку. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Так, Леся зірка опублікувала фотографію, зроблену в минулому році.
На знімку телеведуча лежить на пляжі. Співробітники курорту влаштували для неї миле пляжне містечко. На піску настил і плетений килимок, а також поруч стоять скриньки, накриті екзотичними фруктами та стравами.
Нагадаємо, Никитюк "позбулася" від довгого волосся, вразивши новим іміджем.
Як повідомляла Politeka, Никитюк посвітила ідеальними вигинами в костюмі зі срібла.
Також Politeka писала, що Никитюк засвітила зайве в купальнику з пікантною особливістю.