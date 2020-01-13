На ведучій зовсім немає одягу

Леся Никитюк влаштувала запальні танці в одному рушнику перед дзеркалом

Відома українська ведуча любить радувати своїх шанувальників не тільки красивими, але і кумедними кадрами зі свого життя. Судячи з усього, на цей раз Леся вирішила згадати часи, коли вона брала участь у шоу «Танці з зірками», і знову продемонструвала свої танцювальні навички.

Як повідомляє Politeka, знаменитість поділилася новим відео в розділі Сторіс свого Instagram. На ньому Никитюк танцює перед дзеркалом під запальну музику. Спочатку ведуча з'являється в кадрі в спортивному костюмі, проте потім вона «зникає» за рамками дзеркала і з'являється знову.

На цей раз на Лесі вже немає ніякого одягу крім рушнику на тілі і голові.

На жаль, шанувальники ведучої не змогли прокоментувати оригінальне відео, адже в Сторіс немає такої можливості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Леся похвалилася яскравим чином перед дзеркалом. За словами Никитюк, вона дуже задоволена своїм волоссям, однак задумалася про зміну зачіски і хоче каре.

Дівчина представила відразу два образи, засвітивши і стару, і "нову" зачіску. Сама Леся позувала в м'якому светрі червоного відтінку і звичайних сірих джинсах.

Також в розділі Сторі артистка показала, як відпочивала ввечері. Примітно, що ресторан Леся відвідала одна. У своїх роликах артистка відзначила подруг, написавши, що сумує за ним.

У відео також можна помітити, що зірка показала себе в самих різних ракурсах, нестесняясь показати себе у якомусь не правильному чи просто природному вигляді.

При цьому днем раніше Никитюк показала ідеальну фігуру з гарячого відпочинку. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, Леся зірка опублікувала фотографію, зроблену в минулому році.

На знімку телеведуча лежить на пляжі. Співробітники курорту влаштували для неї миле пляжне містечко. На піску настил і плетений килимок, а також поруч стоять скриньки, накриті екзотичними фруктами та стравами.

Нагадаємо, Никитюк "позбулася" від довгого волосся, вразивши новим іміджем.

Як повідомляла Politeka, Никитюк посвітила ідеальними вигинами в костюмі зі срібла.

Також Politeka писала, що Никитюк засвітила зайве в купальнику з пікантною особливістю.