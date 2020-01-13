Леся Никитюк устроила зажигательные танцы в одном полотенце перед зеркалом
Известная украинская ведущая любит радовать своих поклонников не только красивыми, но и забавными кадрами из своей жизни. Судя по всему, на этот раз Леся решила вспомнить времена, когда она участвовала в шоу «Танці з зірками», и вновь продемонстрировала свои танцевальные навыки.
Как сообщает Politeka, знаменитость поделилась новым видео в разделе Сторис своего Инстаграм. На нем Никитюк танцует перед зеркалом под зажигательную музыку. Изначально ведущая появляется в кадре в спортивном костюме, однако затем она «исчезает» за рамками зеркала и появляется снова.
На этот раз на Лесе уже нет никакой одежды кроме полотенца на теле и голове.
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К сожалению, поклонники ведущей не смогли прокомментировать оригинальное видео, ведь в Сторис нет такой возможности.
Напомним, ранее мы писали о том, что Леся похвасталась ярким образом перед зеркалом. По словам Никитюк, она очень довольна своими волосами, однако задумалась о смене прически и хочет каре.
Девушка представила сразу два образа, засветив и старую, и "новую" прическу. Сама Леся позировала в мягком свитере красного оттенка и обычных серых джинсах.
Также в разделе Стори артистка показала, как отдыхала вечером. Примечательно, что ресторан Леся посетила одна. В своих роликах артистка отметила подруг, написав, что скучает по ним.
В видео также можно заметить, что звезда показала себя в самых разных ракурсах, нестесняясь показать себя в каком-то не правильном или просто естественном виде.
При этом днем ранее Никитюк показала идеальную фигуру с горячего отдыха. Снимок она опубликовала на своей странице в Инстаграм.
Так, Леся звезда опубликовала фотографию, сделанную в прошлом году.
На снимке телеведущая лежит на пляже. Сотрудники курорта устроили для нее милое пляжное местечко. На песке настил и плетенный коврик, а также рядом стоят ящички, накрытые экзотическими фруктами и блюдами.
Напомним, Никитюк "избавилась" от длинных волос, поразив новым имиджем.
Как сообщала Politeka, Никитюк посветила идеальными изгибами в костюме из серебра.
Также Politeka писала, что Никитюк засветила лишнее в купальнике с пикантной особенностью.