На ведущей совсем нет одежды

Леся Никитюк устроила зажигательные танцы в одном полотенце перед зеркалом

Известная украинская ведущая любит радовать своих поклонников не только красивыми, но и забавными кадрами из своей жизни. Судя по всему, на этот раз Леся решила вспомнить времена, когда она участвовала в шоу «Танці з зірками», и вновь продемонстрировала свои танцевальные навыки.

Как сообщает Politeka, знаменитость поделилась новым видео в разделе Сторис своего Инстаграм. На нем Никитюк танцует перед зеркалом под зажигательную музыку. Изначально ведущая появляется в кадре в спортивном костюме, однако затем она «исчезает» за рамками зеркала и появляется снова.

На этот раз на Лесе уже нет никакой одежды кроме полотенца на теле и голове.

К сожалению, поклонники ведущей не смогли прокомментировать оригинальное видео, ведь в Сторис нет такой возможности.

Напомним, ранее мы писали о том, что Леся похвасталась ярким образом перед зеркалом. По словам Никитюк, она очень довольна своими волосами, однако задумалась о смене прически и хочет каре.

Девушка представила сразу два образа, засветив и старую, и "новую" прическу. Сама Леся позировала в мягком свитере красного оттенка и обычных серых джинсах.

Также в разделе Стори артистка показала, как отдыхала вечером. Примечательно, что ресторан Леся посетила одна. В своих роликах артистка отметила подруг, написав, что скучает по ним.

В видео также можно заметить, что звезда показала себя в самых разных ракурсах, нестесняясь показать себя в каком-то не правильном или просто естественном виде.

При этом днем ранее Никитюк показала идеальную фигуру с горячего отдыха. Снимок она опубликовала на своей странице в Инстаграм.

Так, Леся звезда опубликовала фотографию, сделанную в прошлом году.

На снимке телеведущая лежит на пляже. Сотрудники курорта устроили для нее милое пляжное местечко. На песке настил и плетенный коврик, а также рядом стоят ящички, накрытые экзотическими фруктами и блюдами.

Напомним, Никитюк "избавилась" от длинных волос, поразив новым имиджем.

Как сообщала Politeka, Никитюк посветила идеальными изгибами в костюме из серебра.

Также Politeka писала, что Никитюк засветила лишнее в купальнике с пикантной особенностью.