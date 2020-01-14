Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії, здивувала шанувальників незвичайним архівних кадром

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко часто радує шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram, то спільними фотосесіями з чоловіком, російським музикантом, Владом Топаловим, а також поволі розкриває подробиці своїх нових проектів, демонструє фото сімейних буднів і показує всю свою сім'ю, пише Рoliteka.net.

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Як відомо, Регіна з усією родиною відпочивала за кордоном і навіть встигла похвалитися новими досягненнями. По завершенню відпочинку зірка вирушила до мами - до Одеси з маленьким сином Михайлом. 

А після представила серію фото і відео звідти, здивувавши при цьому зміною іміджу.  На свіжих фото Регіна у новому образі– її блискучі пасма русявого відтінку акуратно укладені в красиві великі хвилі. Автором преображення провідною стала стиліст Михайло Рудишин.

А ось під відео артистка залишила досить інтригуючу підпис:

«я Люблю людей, які добре розуміють , що до собі об'єктивні , які знають всі свої достоїнства і недоліки , а не прикриваються під маскою всеумеющего і всемогутнього! Я терпіти не можу егоцентристів, що б'ють себе в груди і кажуть : «я САМ добився». Такі люди рано чи пізно летять вниз зі звуком падаючої 💩. А ті, що знають свої слабкі сторони і намагаються всіляко утворюватися , розвиватися , займаються , спокійно і впевнено йдуть до своєї мрії. Люблю таких цілеспрямованих розумних людей.

П. С.: хотіла написати пост про волосся, а вийшло як завжди 😆😂Просто Міша - справжній профі 😊», - зазначила артистка (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця). 

Також зірка розповіла, що допомагає їй завжди і скрізь встигати в роботі:

«Звідки береться ця божевільна любов? Зі мною @vladtopalovofficial в мить щось сталося, щось перемкнулося раптово. Як ніби з'явився новий сенс життя. Раніше я взагалі не розуміла тих божевільних матусь, які носяться зі своїми дітьми, як дурень з писаною торбою. 

регіна тодоренко

Як впихнути😆 в таку життя дитини ??? АЛЕ!!!!!!!! Проаналізувавши цей рік, помітила, що ми з Майклом разом відпрацювали близько 15 різних проектів, включаючи 2 сезону #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ, #Мэйкаперы , #Регіна+1 та рекламні колаборація; побували вже в 7ми країнах з'їсти італійську пасту на озері Гарда, перший раз побачили Чорне море 🌊 , Перська затока і поплавали в Індійському океані... і ще багато всегоооооо.

Я розсекретила цей код Да Вінчі і зрозуміла , що з дітьми жінка встигає набагато більше, ніж без них!», – раніше розповіла Регіна.

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдалої реклами.

А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку.

Також Politeka повідомляла, що Тодоренко розплакалася після питань Ксенії Собчак.

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#профессионалы Люблю я людей, которые хорошо соображают , которые к себе объективны , которые знают все свои достоинства и недостатки , а не прикрываются под маской всеумеющего и всемогущего! Я терпеть не могу эгоцентристов, что бьют себя в грудь и твердят : «я всего САМ добился». Такие люди рано или поздно летят вниз со звуком падающей 💩. А те, что знают свои слабые стороны и стараются всячески образовываться , развиваться , занимаются , спокойно и уверенно идут к своей мечте. Люблю таких целеустремленных умных людей. Какой ваш самый раздражающий недостаток ? Я , например, страдаю непунктуальностью и рассеянностью 🤪 П.С.: хотела написать пост про волосы, а получилось как всегда 😆😂Просто Миша - настоящий профи 😊 Мой HairMaster - @rudyshyn_mykhailo

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