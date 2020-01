View this post on Instagram

#профессионалы Люблю я людей, которые хорошо соображают , которые к себе объективны , которые знают все свои достоинства и недостатки , а не прикрываются под маской всеумеющего и всемогущего! Я терпеть не могу эгоцентристов, что бьют себя в грудь и твердят : «я всего САМ добился». Такие люди рано или поздно летят вниз со звуком падающей 💩. А те, что знают свои слабые стороны и стараются всячески образовываться , развиваться , занимаются , спокойно и уверенно идут к своей мечте. Люблю таких целеустремленных умных людей. Какой ваш самый раздражающий недостаток ? Я , например, страдаю непунктуальностью и рассеянностью 🤪 П.С.: хотела написать пост про волосы, а получилось как всегда 😆😂Просто Миша - настоящий профи 😊 Мой HairMaster - @rudyshyn_mykhailo