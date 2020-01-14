Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії, здивувала шанувальників незвичайним архівних кадром

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко часто радує шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram, то спільними фотосесіями з чоловіком, російським музикантом, Владом Топаловим, а також поволі розкриває подробиці своїх нових проектів, демонструє фото сімейних буднів і показує всю свою сім'ю, пише Рoliteka.net.

Як відомо, Регіна з усією родиною відпочивала за кордоном і навіть встигла похвалитися новими досягненнями. По завершенню відпочинку зірка вирушила до мами - до Одеси з маленьким сином Михайлом.

А після представила серію фото і відео звідти, здивувавши при цьому зміною іміджу. На свіжих фото Регіна у новому образі– її блискучі пасма русявого відтінку акуратно укладені в красиві великі хвилі. Автором преображення провідною стала стиліст Михайло Рудишин.

А ось під відео артистка залишила досить інтригуючу підпис:

«я Люблю людей, які добре розуміють , що до собі об'єктивні , які знають всі свої достоїнства і недоліки , а не прикриваються під маскою всеумеющего і всемогутнього! Я терпіти не можу егоцентристів, що б'ють себе в груди і кажуть : «я САМ добився». Такі люди рано чи пізно летять вниз зі звуком падаючої 💩. А ті, що знають свої слабкі сторони і намагаються всіляко утворюватися , розвиватися , займаються , спокійно і впевнено йдуть до своєї мрії. Люблю таких цілеспрямованих розумних людей.

П. С.: хотіла написати пост про волосся, а вийшло як завжди 😆😂Просто Міша - справжній профі 😊», - зазначила артистка (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Також зірка розповіла, що допомагає їй завжди і скрізь встигати в роботі:

«Звідки береться ця божевільна любов? Зі мною @vladtopalovofficial в мить щось сталося, щось перемкнулося раптово. Як ніби з'явився новий сенс життя. Раніше я взагалі не розуміла тих божевільних матусь, які носяться зі своїми дітьми, як дурень з писаною торбою.

Як впихнути😆 в таку життя дитини ??? АЛЕ!!!!!!!! Проаналізувавши цей рік, помітила, що ми з Майклом разом відпрацювали близько 15 різних проектів, включаючи 2 сезону #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ, #Мэйкаперы , #Регіна+1 та рекламні колаборація; побували вже в 7ми країнах з'їсти італійську пасту на озері Гарда, перший раз побачили Чорне море 🌊 , Перська затока і поплавали в Індійському океані... і ще багато всегоооооо.

Я розсекретила цей код Да Вінчі і зрозуміла , що з дітьми жінка встигає набагато більше, ніж без них!», – раніше розповіла Регіна.

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдалої реклами.

А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку.

Також Politeka повідомляла, що Тодоренко розплакалася після питань Ксенії Собчак.