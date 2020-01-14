Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России, удивила поклонников необычным архивным кадром

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram, то совместными фотосессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша раскрывает подробности своих новых проектов, демонстрирует фото семейных будней и показывает всю свою семью, пишет Рoliteka.net.

Как известно, Регина со всей семьей отдыхала за границей и даже успела похвастаться новыми достижениями. По завершению отдыха звезда отправилась к маме - в Одессу с маленьким сыном Михаилом.

А после представила серию фото и видео оттуда, удивив при этом сменой имиджа. На свежих фото Регина в новом образе– ее блестящие пряди русого оттенка аккуратно уложены в красивые крупные волны. Автором преображения ведущей стал стилист Михаил Рудишин.

А вот под видео артистка оставила довольно интригующую подпись:

«Люблю я людей, которые хорошо соображают , которые к себе объективны , которые знают все свои достоинства и недостатки , а не прикрываются под маской всеумеющего и всемогущего! Я терпеть не могу эгоцентристов, что бьют себя в грудь и твердят : «я всего САМ добился». Такие люди рано или поздно летят вниз со звуком падающей 💩. А те, что знают свои слабые стороны и стараются всячески образовываться , развиваться , занимаются , спокойно и уверенно идут к своей мечте. Люблю таких целеустремленных умных людей.

П.С.: хотела написать пост про волосы, а получилось как всегда 😆😂Просто Миша - настоящий профи 😊», - отметила артистка (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также звезда рассказала, что помогает ей всегда и везде успевать в работе:

«Откуда берётся эта сумасшедшая любовь? Со мной и @vladtopalovofficial в миг что-то произошло, что-то переключилось внезапно. Как будто появился новый смысл жизни. Раньше я вообще не понимала тех сумасшедших мамаш, которые носятся со своими детьми как дурень с писаной торбой.

Как впихнуть😆 в такую жизнь ребёнка ??? НО!!!!!!!! Проанализировав этот год, заметила, что мы с Майклом вместе отработали около 15 разных проектов, включая 2 сезона #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ, #Мэйкаперы , #Регина+1 и рекламные коллаборация; побывали уже в 7ми странах съесть итальянскую пасту на озере Гарда, первый раз увидели Чёрное море 🌊 , Персидский залив и поплавали в Индийском океане... и ещё много всегоооооо.

Я рассекретила этот код Да Винчи и поняла , что с детьми женщина успевает гораздо больше, чем без них!», – ранее рассказала Регина.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы.

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе.

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак.