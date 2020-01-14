Відома українська співачка Аліна Гросу поділилася фото в блискучому костюмі

цього разу Аліна позувала вся в блискітках. Це стосувалося як верхньої, так і нижньої частини вбрання. При цьому Гросу не забула додати густу чубок, швидше за все накладну. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Свята підходять до кінця... починається плідна робота:) З найближчого, у нас прем'єра. Яка, думаю, зайде кожному. І заарештує ваші серця", - написала Гросу під публікацією.

Фанати не оцінили чубок Аліни:

"Не йде", "Не йде, серйозно. Раніше набагато краще було", "Фуфу", "Не йде з чубчиком", "Не йде густа чубчик", "Як ніби в перуці, а красу нічим не зіпсувати", "Аліна, це твоє волосся або це додаток?".

Раніше ми повідомляли, що Гросу кардинально змінила імідж і налякала зовнішнім виглядом.

Відома українська співачка Аліна Гросу показала фото в готичному стилі.

На знімку Аліна показала себе крупним планом і видно тільки дівчину за груди. На співачці в цей раз яскравий макіяж: об'ємні брови, великі червоні губи і підкреслені вії. На Гросу можна помітити чокер, а сама вона позує в чорному одязі, але складно визначити, в чому саме.

"Захотілося готики сьогодні", - підписала фото Гросу.

Фанати не змогли прокоментувати знімок або поставити лайк. Адже кадр був опублікований в сторіс Инсты, де немає такої функції.

Повідомлялося, що наштукатуренная Аліна Гросу показала свою гідність на камеру.

Артистка виклала кілька знімків у своєму мікроблозі в Instagram. Аліна постала в червоному светрі з білими оленями та зимовим орнаментом, темно-синіх джинсах і білих чобітках. Співачка сидить поруч з ялинкою на теплому хутряному покривалі. Ідеальні зачіска і макіяж доповнили милий різдвяний образ красуні.

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