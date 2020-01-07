Известная украинская певица Алина Гросу показала свою красоту под елкой

На фото Алина в кружевном платье и белых сапогах. На первом кадре Гросу сидит на подоконнике, на втором - стоит возле елки и держит игрушку, на третьем - держит волосы. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"С Рождеством, дорогие мои!!! Божьего благословения, добра, умиротворения, любви, радости, здоровья и мира вашему дому!

Пусть ваш семейный очаг согревает ваши души самым нежным теплом. Будьте счастливы!!!

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Непревзойденная", "Красоточка", "Красивая", "Божественное платье) кто автор этой красоты?", "Мне бы такой подарок под ёлку!!!", "Богиня".

Сообщалось, что обворожительная Гросу сверкнула своей гордостью без белья.

На фото Гросу позирует в белом платье с открытыми плечами. Можно заметить, что Алина без белья. На первом фото Гросу вытянула руку и ногу, на втором держит одной рукой шею, а на третьем - сложила руки на ноге.

"Дорогие друзья, 4 декабря я объявила конкурс на историю из вашей личной жизни, которая вас травмировала... почитав абсолютно все ваши ответы, подумав и хорошенько все взвесив, я поняла, что в таком конкурсе не может победить кто-то один..вы все победители, потому что смогли с достоинством и огромной силой духа пережить свою историю и пойти дальше", - написала под фото знаменитость.

Сообщалось, что Гросу озадачила необычным фото в кружевном свадебном платье.

Так, певица, ставшая знаменитой еще в детстве, ошарашила своих поклонников очередными яркими кадрами.

В этот раз Алина показала в разделе Стори необычный кадр. Так, звезда решила поздравить любимый ею телеканал с днем рождения, о чем сообщила в Инстаграм. При этом артистка представила фото, на котором позировала на фоне логотипа этого телеканала.

Напомним, Гросу поразила архивными фото, такой ее мало кто помнит

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