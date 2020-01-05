Известная украинская певица Алина Гросу показала волшебные фото в сети

На фото Гросу позирует в белом платье с открытыми плечами. Можно заметить, что Алина без белья. На первом фото Гросу вытянула руку и ногу, на втором держит одной рукой шею, а на третьем - сложила руки на ноге. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Дорогие друзья, 4 декабря я объявила конкурс на историю из вашей личной жизни, которая вас травмировала... почитав абсолютно все ваши ответы, подумав и хорошенько все взвесив, я поняла, что в таком конкурсе не может победить кто-то один..вы все победители, потому что смогли с достоинством и огромной силой духа пережить свою историю и пойти дальше. Поэтому мы организуем встречу в Киеве, в каком-нибудь приятном заведении, куда пригласим всех поделившихся своей историей и пообщаемся лично с каждым", - написала под фото знаменитость.

Фанаты успели написать несколько комментариев под фото:

"Милашка", "Красивая такая", "Очень красивая", "Самый прекрасный цветочек".

Ранее мы сообщали, что Гросу поразила архивными фото, такой ее мало кто помнит.

Известная певица Алина Гросу продолжает удивлять подписчиков на своей странице новыми фото и видео.

Так, певица, ставшая знаменитой еще в детстве, ошарашила своих поклонников очередными яркими кадрами.

В этот раз Алина решила показать, как выглядела в детстве и даже напомнила о клипе, в котором снялась еще в 4-х летнем возрасте. Стоит отметить, что сейчас Алина совсем другая - белые волосы, пухлые губы и другая манера исполнения. В видео также можно заметить милые кудряшки девушки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Напомним, Гросу вся в белом удивила новыми планами

А еще Politeka писала, что Гросу резко сменила имидж, об откровенных кадрах придется забыть

Также Politeka сообщала, что Гросу спустила халат и похвасталась идеальными формами в постели



