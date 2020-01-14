Известная украинская певица Алина Гросу поделилась фото в блестящем костюме

В этот раз Алина позировала вся в блестках. Это касалось как верха, так и нижней части наряда. При этом Гросу не забыла добавить пышную челку, скорее всего накладную. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Праздники подходят к концу... начинается плодотворная работа:) Из ближайшего, у нас премьера. Которая, думаю, зайдет каждому. И арестует ваши сердца", - написала Гросу под публикацией.

Фанаты не оценили челку Алины:

"Не идет", "Не идет, серьезно. Раньше лучше намного было", "Фуфу", "Не идет с челкой", "Не идет густая челка", "Как будто в парике, но красоту ничем не испортить", "Алина, это твои волосы или это приложение?".

Ранее мы сообщали, что Гросу кардинально сменила имидж и напугала внешним видом.

Известная украинская певица Алина Гросу показала фото в готическом стиле.

На снимке Алина показала себя крупным планом и видно только девушку по грудь. На певице в этот раз яркий макияж: объемные брови, большие красные губы и подчеркнутые ресницы. На Гросу можно заметить чокер, а сама она позирует в черной одежде, но сложно определить, в чем именно.

"Захотелось готики сегодня", - подписала фото Гросу.

Фанаты не смогли прокомментировать снимок или поставить лайк. Ведь кадр был опубликован в сторис Инсты, где нет такой функции.

Сообщалось, что наштукатуренная Алина Гросу показала свое достоинство на камеру.

Артистка выложила несколько снимков в своем микроблоге в Инстаграм. Алина предстала в красном свитере с белыми оленями и зимним орнаментом, темно-синих джинсах и белых сапожках. Певица сидит рядом с елкой на теплом меховом покрывале. Идеальные укладка и макияж дополнили милый рождественский образ красавицы.

Напомним, Гросу в глубоком декольте похвасталась необъятными шарами

А еще Politeka писала, что Гросу показала сладкие формы в прозрачном кружеве прямо под елкой

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