Украинская певица Алина Гросу, которая живет и работает в России, решила эпатировать публику, расстегнув пару "лишних" пуговок на кофточке

Как передает Politeka.net, звезда поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим кадром, на котором она предстала в весьма соблазнительном образе, играя в боулинг. На ней черная туника, которая "тесно" облегла пышные прелести. Для пущего эффекта певица даже расстегнула верхние пуговки, чтобы еще больше открыть прекрасные виды поклонникам. В руках Алина держит розовый шар для боулинга. Кокетка игриво улыбается в объектив и спрашивает у фанатов: "А вы чем занимаетесь субботним вечером?))) И кто угадает какой у меня счёт?)) 398 или 498?))"

Комментирующие тут же кинулись оставлять отклики по поводу ее вызывающего наряда. К слову, фото менее чем за 20 минут лайкнули 4 000 человек.

"Счастливый твой муж😊🔥"

"Без си*ек наружу жить не может уже))) 🙈"

"Ты же не первый раз в боулинг играешь🤗"

"Самая красивая😍😍😍😍"

"Твердая троечка🙌"

К слову, здесь хочется упомянуть недавнее видеообращение Алины, в котором она обещает поменьше оголяться на камеру. Певица сделала важное заявление в преддверие 2020-го года:

«Дорогие друзья... Спасибо вам что вы рядом со мной, что вы меня поддерживаете. Что вы поняли и приняли новую Гросу, которая сейчас оголяет исключительно душу, нежели тело».

Ранее мы сообщали, Гросу ошеломила публику в кремовом кружевном наряде, в котором она позировала рядом с новогодней елкой. Винтажное платье, белые сапожки и лучезарная улыбка знаменитости никого не оставили равнодушным.

"С Рождеством, дорогие мои!!! Божьего благословения, добра, умиротворения, любви, радости, здоровья и мира вашему дому!", - подписала фото Алина.

Также мы рассказывали, Гросу удивила сеть, выложив фото, где она еще совсем кроха. В маленькой девочке 4 лет трудно узнать нынешнюю барышню. Кроме того бросается в глаза то, что у нее даже форма губ была другой, что не может не натолкнуть на мысль о пластических операциях.

Напомним, Гросу спустила халат и похвасталась идеальными формами в постели: "Отработала!".

Как сообщала Politeka, наштукатуренная Алина Гросу показала свое достоинство на камеру: "А где муж?".

Также Politeka писала, что знойная Гросу засветила свое достоинство в экстремальном декольте.