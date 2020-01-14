Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова, фіналістка шоу "Танців з зірками", поділилася знімком з відпочинку
На фото Ганна позує в басейні, а на тлі можна побачити гори і сніг. Можна припустити, що вода з підігрівом, раз навколо лежить сніг. Різатдінова показала себе в одному блискучому купальнику, в якому можна оцінити пишні форми гімнастки. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Друзі опитування ...) Що ви вважаєте найбільш привабливим в дівчині ?
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1. Інтелект
2. Фігура
3. Очі
4. Груди
5. Посмішка
6. Ваш варіант ...)", - написала Анна.
Український телеведучий Вова Остапчук не розгубився і відразу написав шостий пункту, на його думку, "Фотошоп".
Фанати також почали активно обсуждатьтему:
"Мозок! Щоб не зв'язуватися з злочинцями", "Внутрішня гармонія здатна затьмарити багато , адже, будучи щасливою самій по собі , в дівчині змінюється все: посмішка яскравіше,очі блищать... загалом неймовірна позитивна енергетика, яка багатьох не залишить байдужими ) На мій погляд,це і на фігуру теж впливає))", "Ви така красива", "однозначно інтелект. Як показує практика - розум довговічний збудник "Любов безумовна!!! І не важливі ніякі пункти. Ти просто любиш лише за те, що ця людина є".
Раніше ми повідомляли, що Фаворитка Ями вразила українців відважним вчинком, фото облетіли мережу.
Так, Ганна Різатдінова стрибнула з інструктором на парашуті. Вона показала нереальні фотографії в небі. На фото гімнастка кричить, розвівши руками, а волосся її тріпають по обличчю. Примітно, що дівчина летіла вниз у звичайному одязі: бриджах, кедах і футболці, а її інструктор був в потрібній пікіровці: шоломі і костюмі, яких не було у Анни.
Нагадаємо, фаворитка Ями застигла на дивані з розсунутими ногами
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