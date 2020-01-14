Том Нойвірт, схоже, все частіше і частіше останнім часом згадує про те, що він таки чоловік - Кончіта Вурст нехай поступово, але буквально на очах "перетворюється" з гламурної діви на справжнього брутала

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки Євробачення.

Так на кількох нових опублікованих Кончітою Вурст фото вона постала у чоловічих образах. Раніше голосистий артист позував у відкритому халаті, показавши при цьому свої груди без епіляції - візуально, пишуть шанувальники зірки, це "волохаті груди звичайного собі хлопця". Після цього кадру з відпочинку, Кончіта стала показувати себе в аскетичному чоловічому вбранні - темній футболці, з звичної бородою, але з незвично короткою стрижкою. Також у артиста в вухах тепер є масивні сережки - "чому б і не панк?" задаються питанням інші його фани, тим більше враховуючи, що "солодкуватий" образ артист, як і творчість подібного спрямування, потроху, але залишає позаду - в минулому.

Захоплені фолловери також пишуть про те, що у них буквально "слина тече", дивлячись на такого красеня і вони також задаються питанням, мовляв, як таке взагалі можливо, що такий красень-чоловік раптом обрав для себе жіночий образ.

Раніше повідомлялося про те, що Кончіта Вурст з'явилася, ймовірно, повністю роздягненою і в ліжку. Артист грайливо посміхається на камеру, при цьому видно його волохаті груди та й взагалі "густу" рослинність на обличчі й тілі. Деякі шанувальники навіть назвали Тома "монстром", чи то натякаючи на його відмінну фізичну форму і накачані груди, чи то артист без епіляції нагадав їм мультяшного "волохатого" персонажа.

Були і такі, яким образ Кончіти Вурст не сподобався - фани визнали фото надто банальним і написали, що це трохи не схоже на того "глибокого" артиста, якого вони знають.

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