Меган Маркл вперше побачили на публіці у Канаді після доленосного рішення

Герцогиня Сассекська Меган Маркл засвітилася у звичайному одязі у Ванкувері, Канада

12 січня герцогиня Сассекська Меган Маркл полетіла у Канаду до восьмимісячного сина Арчі, залишивши у Британії принца Гаррі, якого чекала зустріч з королевою та родиною, та чимало проблем позаду - тиждень тому пара вирішила відмовитися від королівських обов'язків та зажадала самостійності. Про це пише Politeka.net.

Герцогиню вдалося підловити на публіці: Меган у теплій куртці з капюшоном, чорних джинсах та зручних черевиках прямувала від літака до авто - вже у Ванкувері.

«Герцогиня Меган із Сассексу помітили вперше після оголошення виходу з сім’ї на посадці гідроплану в Канаді. Під час посадки на «гідроплан від острова до Ванкувера сьогодні вона була помічена одягненою у велике пальто.», – підписали перший знімок.

Схоже, що розрив з королівською родиною пішов Меган на користь - герцогиня виглядала усміхненою та розслабленою.

«Я єдиний, хто незадоволений цим рішенням? Меган, адже кожна маленька дівчинка мріє вийти заміж за принца. Тепер ти хочеш кинути це? Крім того, ви забираєте Гаррі і Арчі звідти, забираєте у нього право по народженню. Не розумію », - пишуть розгнівані шанувальники королівської сім'ї в мережі.

“Хай живе свобода”, “Хіба це не няня? Бажаю, щоб вони показали Арчі”, “Вона саме там, де вона повинна бути.”, “Вона виглядає чарівно !!”, “Добре, що вони вільні, адже життя в палацах не може бути таким, як їх малюють”, – пишуть у мережі різними мовами користувачі.

Також було опубліковано нове фото, на якому Меган позує, розставивши ноги, з різними жінками.

«Здогадайтесь, кого сьогодні помітили у Ванкувері? Герцогиня Сассекська Меган відвідала жіночий центр міста Еастсайд, де провела час, обговорюючи деякі питання, що стосуються жінок», – написали в мережі.

Нагадаємо, що Офіційна версія, чому принц Гаррі та його дружина Меган Маркл відмовилися від королівських привілеїв та обов'язків –рішення стати повністю самостійними

Але далеко не всі в це вірять.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

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