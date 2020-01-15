Популярна співачка Тіна Кароль представила нові кадри, на яких постала в чуттєвому і сміливому образі

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на якому артистка вирішила показати себе в неймовірному образі разом з солісткою групи The Hardkiss Юлією Саніною, повідомляє Politeka.

Так, співачка представила трепетне відео, похвалившись жіночним кадром разом з солісткою групи The Hardkiss Юлією Саніною. Справа в тому, що зірки вирішили створити невеликий дует. Після приголомшливого успіху їх спільної роботи, зірки вирішили записати спеціальне відео, яке Тіна представила прямо під час концерту у Львові.

Домашній і неймовірно щирий ролик вельми вразив шанувальників зірки:

«Сиджу і посміхаюся як ідіотка 😂😂😂», «Які ж ви щирі та справжні♥️», «улюблені💔», «Класна така задумка 👏😍❤️», «Посміхаюся ширше людських можливостей 😍😍😍», «кращі😍 сподіваємося, що у вас попереду ще багато спільного, тому що виходить справжня магія», «Робити один одному компліменти як сенс життя 😏♥️», «Такі улюблені 😻❤️», – пишуть користувачі.

А днем раніше Тіна показала, як позувала в чорному боді і з витончено укладеним волоссям. На новому опублікованому кадрі артистка позувала лежачи на підлозі і демонструвала фігуру в тонкому боді.

Вона красувалася в закритому чорному боді з високою посадкою, але все «важливе» - спокусливі стегна артистки, плечі і навіть частково груди – фанати встигли розглянути.

«Самааяяяяя краща», «Дуже красиво❤️❤️❤️», «Нереально красива😻😻😻😻», «ОГО!!🔥», «Ахренееть, Тинааа🔥😍😍😍», «після такої фотки складно буде дивитися тобі в очі😂😍 ахеренная!!!!))))», «Very sexi 🔥🔥🔥», «Господи, яка ти офегенная і красива♥️♥️», «Бог - це жінка. Тіна тому доказ. ❤️❤», – пишуть користувачі.

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