Відома українська співачка Даша Астаф'єва показала новий яскравий білий образ у класичному костюмі

Даша в цей раз позувала в білих штанях і піджаку, який був застебнутий лише на один гудзик. В його розрізі можна оцінити форми знаменитості. На першому фото Дашу зняли на весь зріст і вона взялася однією рукою за талію, а на другому - більш крупним планом і можна оцінити мейкап співачки. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Зірка представила незвичайні кадри з фотосесії, виставивши ніжне фото з видом на її форми в тонкому чорному білизна, розшите мереживом і здивувавши при цьому шанувальників незвичайною і цікавою задумкою. В руках зірка тримає додаток незвичайного образу - величезні крила, що складаються з великих чорних пір'їн.

Повідомлялося, що відома українська співачка Дар'я Астаф'єва показала досить пікантний знімок.

Астаф'єва в цей раз позувала крупним планом в одній сорочці. Даша спустила її з плечей і декольте стало максимально екстремальним.

Фанати не змогли оцінити кадри, так як вони були опубліковані в Сторіс. Коментарі в цьому режимі також вимкнено.

До цього ми писали, що Астаф'єва приголомшила обличчям без макіяжу.

При цьому в житті Даша носить зручний повсякденний одяг, що не стискує рухів, крім того, вона не соромиться показувати своє обличчя без макіяжу.

Співачка позувала у чорному сарафані в підлогу, яка прикрашена яскравою квітковою вишивкою. З боків на сарафані вшиті рожеві смужки тканини, які роблять силует граціозними. Волосся красуня зібрала у високий пучок, а на обличчі ні грама макіяжу. Але варто зауважити, що так Астаф'єва виглядає навіть краще.

Нагадаємо, Астаф'єва зняла все зайве і без сорому показала свою темну сторону

А ще Politeka писала, що безсоромна Астаф'єва підкреслила пишні форми і покрутилася перед дзеркалом

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