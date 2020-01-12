Известная украинская певица Даша Астафьева показала несколько селфи и отметила, что на них есть все ее любимые вещи

Даша позировала в этот раз перед зеркалом. Астафьева надела платье и пояс. Зона декольте оказалась очень большой в этот раз. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"На этой фото все, что я люблю) наверное, это заметно и без лишних слов", - написала Даша.

Фанаты начали активно обсуждать фотографии:

"Роскошно", "А спиннинг где?", "А собачки где", "Солидно", "Как всегда, прекрасна", "Королева", "Божественно", "На фото все, что мы любим".

Ранее мы сообщали, что Астафьева без смущения потрясла роскошными формами на камеру.

На фото Даша позирует в корсете из натурального жемчуга, как она сама отметила. Образ дополнили колготы в сеточку и длиные сапоги. Девушки по бокам стояли в костюмах в сеточку, черном белье, а на груди были черные точки с маленькими белыми.

"Кто первый угадает точный вес моего нового корсета из натурального жемчуга, получит личный именной подарок от меня)", - написала знаменитость под фото.

Фанаты активно начали угадывать вес корсета, некоторые отметили красоту певицы, а иные интересовались девушками из подтанцовки.

Сообщалось, что Астафьева ошеломила лицом без макияжа.

При этом в жизни Даша носит удобную повседневную одежду, которая не стесняет движений, кроме того, она не стесняется показывать свое лицо без макияжа.

В этот раз на ее странице в Instagram появился снимок на котором красавица предстала в интересном летнем сарафане.

Певица позировала в черном сарафане в пол, которое украшено яркой цветочной вышивкой. По бокам на сарафане вшиты розовые полоски ткани, которые делают силуэт грациозней. Волосы красотка собрала в высокий пучок, а на лице ни грамма макияжа. Но стоит заметить, что так Астафьева выглядит даже лучше.

Напомним, Астафьева засветилась в компании девушек в ночном клубе

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