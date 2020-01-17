Російська балерина Анастасія Волочкова вже тривалий час публікує фотографії зі своєї відпустки в Таїланді

Деякі знімки зірки були настільки провокаційними, що всього за кілька хвилин збирали маси лайків та коментарів, пише Рoliteka.net. 

Зірка хвалилася відмінним відпочинком, кажучи, як їй весело з друзями і коханою людиною. Багато раділи за зірку, але були й ті, які писали їй не дуже позитивні коментарі. 

Користувачі мережі не вірили в її щастя, назвали самотньою і критикували фігуру. Мабуть, тому російська знаменитість днями вирішила закрити коментарі. Балерина продовжує робити фото з відпочинку і вже, напевно, не боїться їдких повідомлень в свою сторону. 

Пропонуємо подивитися одні з останніх публікацій артистки з Таїланду. 

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Нагадаємо, нещодавно Волочкова похвалилася серією нових кадрів, викликавши досить неоднозначну реакцію серед користувачів. Все через її провокаційні наряди. 

Волочкова сфотографувалася стоячи в одному лише крихітному бікіні, причому не в одному.

Схоже, Анастасія не втрималася і зробила примірку купальників, позуючи ще і в ковбойському капелюсі з дивними сонцезахисними окулярами і показавши фігуру не з кращого ракурсу.

Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова сфотографувалася демонструючи свій фірмовий шпагат. В рожевому роздільному купальнику зірка мережі випнула всі свої жіночі "принади". Розставивши ноги, вона ще грайливо посміхнулася, біляву голову артистки прикрасив ковбойський капелюх.

Виставивши напоказ свої довгі ноги, стегна, живіт і груди, балерина прорекламувала одяг і, як завжди, своє "прекрасне", необтяжене забобонами і "злістю" життя.

Нагадаємо також, що Волочкова похвалилася шикарним місцем, де зараз зупинилася на відпочинок. Балерина сфотографувалася стоячи в одному лише крихітному бікіні червоного відтінку і маленьким клаптиком тканини, що ледь приховав її стегна. У традиційній для Анастасії манері, вона посвітила пікантними частинами тіла. 

Проте, головною "родзинкою" кадру стала саме невелика ялинка, біля якої і сфотографувалася зірка. 

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