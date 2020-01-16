"Розумію, що не можу не поділитися з вами цією новиною"

65-річна виконавиця російського шансону Любов Успенська розбурхала мережу, заговоривши про любов до відомого виконавця

Як передає Politeka.net, в своєму мікроблозі в Інстаграм Успенська поділилася свіжим фото і зізнанням в коханні. Так, вона позувала у кріслі в кремово-рожевій сорочці і брюках темного кольору. Артистка кокетливо відвела погляд убік, а на її обличчі грала загадкова посмішка.

Успенська зізналася в сильних почуттях до поета і співака Володимиру Висоцького.

"А чи любите ви Висоцького так, як люблю його я?) цього року мені випала честь виступити на ювілеї у Володимира Висоцького і стати до нього і його творчості ближче ❤️ Щаслива, після запису пісні приїхала додому і розумію, що не можу не поділитися з вами цією новиною🔥 Як думаєте, яку пісню я виконаю?💕", - написала артистка в соцмережі.

Коментуючі прийшли в захват від зовнішнього вигляду співачки і висловили свою думку з приводу того, чи зможе Успенська виконати репертуар Висоцького.

"Люба, шикарно позує і міміка прекрасна!!!💞😊🌹 "

"я дуже обожнюю"

"Любимо😍😍😍І Вас, і Володимира Семеновича😍😍😍"

"Вам йде така зачіска!"

"Я несла свою біду" у вас би відмінно вийшло!)😍"

"Думаю, що Ви його творчість можете красиво перенести в своє виконання. Буде щось нове. Але звичайно вибірково з репертуару. Все неможливо."

Раніше ми повідомляли, Любов Успенська приголомшила заявою про весілля з 52-річним російським співаком Філіпом Кіркоровим.

Зокрема, зірки помирилися після сварки через караоке (Успенська в 2019 відкрила свій заклад, склавши конкуренцію Філіпові). Після тривалих образ Кіркоров зробив перший крок на шляху примирення та подарував їй сукню з милою запискою про те, що для нього честь зробити такий подарунок легендарній співачці. Серце Любові відтануло і вона зізналася, вони "може ще й одружаться".

Правда, в даний час Успенська заміжня за Олександром Плаксиним. Однак, її чоловік довгий час живе в США і рідко з нею бачиться.

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