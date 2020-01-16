65-летняя исполнительница русского шансона Любовь Успенская взбудоражила сеть, заговорив о любви к известному исполнителю
Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм Успенская поделилась свежим фото и признанием в любви. Так, она позировала в кресле в кремово-розовой рубашке и брюках темного цвета. Артистка кокетливо отвела взгляд в сторону, а на ее лице играла загадочная улыбка.
Успенская призналась в сильных чувствах к поэту и певцу Владимиру Высоцкому.
"А любите ли вы Высоцкого так, как люблю его я?) В этом году мне выпала честь выступить на юбилее у Владимира Высоцкого и стать к нему и его творчеству ближе ❤️ Счастливая, после записи песни приехала домой и понимаю, что не могу не поделиться с вами этой новостью🔥 Как думаете, какую песню я исполню?💕", - написала артистка в соцсети.
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Комментирующие пришли в восторг от внешнего вида певицы и выразили свое мнение по поводу того, сможет ли Успенская исполнить репертуар Высоцкого.
"Люба, шикарно позирует и мимика прекрасна!!!💞😊🌹 "
"Его я очень обожаю"
"Любим😍😍😍И Вас, и Владимира Семеновича😍😍😍"
"Вам идёт такая причёска!"
""Я несла свою беду " у вас бы отлично получилось!)😍"
"Думаю что Вы его творчество можете красиво перенести в своё исполнение. Будет что то новое. Но конечно выборочно из репертуара. Все невозможно."
Ранее мы сообщали, Любовь Успенская огорошила заявлением о свадьбе с 52-летним российским певцом Филиппом Киркоровым.
В частности, звезды помирились после ссоры из-за караоке (Успенская открыла свое завдение, составив конкуренцию Филиппу). После продолжительных обид Киркоров сделал первый шаг на пути примирения и подарил ей платье с милой запиской о том, что для него честь сделать подарок такой легендарной певице. Сердце Любови оттаяло и она призналась, они "может еще и поженятся".
Правда, в настоящее время Успенская замужем за Александром Плаксиным. Однако, ее супруг долгое время живет в США и редко с ней видится.
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