Зірка "Кварталу 95" Лера Товстолес порадувала шанувальників новим постом, в якому розповіла про важливе

Артистка "Жіночого Кварталу" опублікувала в Instagram фото, поставши у вечірній сукні, пише Politeka.net. Вишуканий наряд продемонстрував ідеальну, "шовкову" спинку зірки.

Сама сукня була оксамитовою з довгими рукавами, прикрашеними бісером.

Образ зірки завершили блискучі сережки, яскравий макіяж з акцентом на губи і зачіска з хвилястим волоссям.

Також можна розгледіти світлий манікюр знаменитості.

В пості Лера розповіла про бажання зробити щось важливе своїм підписникам. Зірка повідомила, що по четвергах в сториз буде задавати важливі питання.

"Мені важливо почути ваші історії і думки. Тому прошу, якщо тема вам цікава, то напишіть мені. сьогодні о 14:00 дивись мої сторі!) далі ви все дізнаєтеся", - написала Товстолес.

Майже за годину пост артистки зібрав майже 300 лайків і трохи коментарів.

"Лєрочка, красуня ❤️", "Ого, яка красуня!", "Лерусь, о 14 годині сьогодні ніяк не зможу. Але ти знаєш, що я тобі завжди напишу пізніше...", "Як думаєш мені йти в модельне?", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно Лера Товстолес постала у вечірній сукні темного кольору з довгим рукавом з вишивкою на манжетах.

Ідеальний макіяж, неперевершена зачіска і великі сережки доповнили образ. І хоч наряд практично повністю приховує тіло дівчини, тим не менш кадр вийшов напрочуд відвертим, адже тканина щільно прилягає і помітно, що Лера без нижньої білизни.

Раніше ми писали, що Лера Товстолес підкорила мережу жаркими кадрами з "сестрою-близняшкою", з якою вона нібито не поділила хлопця.

Красуня поділилася відео в своєму мікроблозі в Instagram.

Вона постала разом з подругою-актрисою. Дівчата зняли сценку, ніби вони сестри-близнючки і обидві мали інтимні стосунки з одним і тим же чоловіком.

Примітно, що на Лері світло-сірий брючний костюм, але ось під піджаком вона виявилася практично голою. Артистка без тіні збентеження засвітила на камеру бежевий бюстгальтер.

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