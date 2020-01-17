Звезда "Квартала 95" Лера Товстолес порадовала поклонников новым постом, в котором рассказала о важном

Артистка "Женского Квартала" опубликовала в Инстаграм фото, представ в вечернем платье, пишет Politeka.net. Изысканный наряд продемонстрировал идеальную, "шелковую" спинку звезды.

Само платье было бархатным с длинными рукавами, украшенными бисером.

Образ звезды завершили блестящие серьги, яркий макияж с акцентом на губы и прическа с волнистыми волосами.

Также можно разглядеть светлый маникюр знаменитости.

В посте Лера рассказала о желании сделать что-то важное совим подписчикам. Звезда сообщила, что по четвергам в сториз будет задавать важные вопросы.

"Мне важно услышать ваши истории и мнения. По-этому прошу, если тема вам интересна, то напишите мне. ) сегодня в 14:00 смотри мои стори!) в дальнейшем вы все узнаете", - написала Товстолес.

Почти за час пост артистки собрал почти 300 лайков и немного комментариев.

"Лерочка, красотка ❤️", "Ого, какая красотка!", "Лерусь, в 14 часов сегодня никак не смогу. Но ты знаешь, что я тебе всегда напишу позже...", "Как думаешь мне идти в модельное?", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно Лера Товстолес предстала в вечернем платье темного цвета с длинным рукавом с вышивкой на манжетах.

Идеальный макияж, непревзойденная прическа и крупные серьги дополнили образ. И хоть наряд практически полностью скрывает тело девушки, тем не менее кадр вышел на удивление откровенным, ведь ткань плотно прилегает и заметно, что Лера без нижнего белья.

Ранее мы писали, что Лера Товстолес покорила сеть жаркими кадрами с "сестрой-близняшкой", с которой она якобы не поделила парня.

Красотка поделилась видео в своем микроблоге в Инстаграм.

Она предстала вместе с подругой-актрисой. Девушки засняли сценку, будто бы они сестры-близняшки и обе имели интимные отношения с одним и тем же мужчиной.

Примечательно, что на Лере светло-серый брючный костюм, но вот под пиджаком она оказалась практически голой. Артистка без тени смущения засветила на камеру бежевый бюстгальтер.

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