Звезда "Квартала 95" Лера Товстолес порадовала поклонников новым постом, в котором рассказала о важном 

Артистка "Женского Квартала" опубликовала в Инстаграм фото, представ в вечернем платье, пишет  Politeka.net. Изысканный наряд продемонстрировал идеальную, "шелковую" спинку звезды. 

Само платье было бархатным с длинными рукавами, украшенными бисером. 

Образ звезды завершили блестящие серьги, яркий макияж с акцентом на губы и прическа с волнистыми волосами. 

Также можно разглядеть светлый маникюр знаменитости. 

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В посте Лера рассказала о желании сделать что-то важное совим подписчикам. Звезда сообщила, что по четвергам в сториз будет задавать важные вопросы. 

"Мне важно услышать ваши истории и мнения. По-этому прошу, если тема вам интересна, то напишите мне. ) сегодня в 14:00 смотри мои стори!) в дальнейшем вы все узнаете", - написала Товстолес. 

Почти за час пост артистки собрал почти 300 лайков и немного комментариев. 

"Лерочка, красотка ❤️", "Ого, какая красотка!", "Лерусь, в 14 часов сегодня никак не смогу. Но ты знаешь, что я тебе всегда напишу позже...", "Как думаешь мне идти в модельное?", - написали пользователи сети. 

Напомним, недавно Лера Товстолес предстала в вечернем платье темного цвета с длинным рукавом с вышивкой на манжетах.

Идеальный макияж, непревзойденная прическа и крупные серьги дополнили образ. И хоть наряд практически полностью скрывает тело девушки, тем не менее кадр вышел на удивление откровенным, ведь ткань плотно прилегает и заметно, что Лера без нижнего белья.

Ранее мы писали, что Лера Товстолес покорила сеть жаркими кадрами с "сестрой-близняшкой", с которой она якобы не поделила парня. 

Красотка поделилась видео в своем микроблоге в Инстаграм. 

Она предстала вместе с подругой-актрисой. Девушки засняли сценку, будто бы они сестры-близняшки и обе имели интимные отношения с одним и тем же мужчиной.

Примечательно, что на Лере светло-серый брючный костюм, но вот под пиджаком она оказалась практически голой. Артистка без тени смущения засветила на камеру бежевый бюстгальтер.

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