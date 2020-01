View this post on Instagram

Дорогие мои! Приглашаю всех на свидание 5-го марта в кино 🔥 А пока наслаждайтесь трейлером новой украинской романтической комедии #ПобаченняуВегасі, где я сыграю одну из главных ролей. @volga_ukraine #DateinVegas