35-річна українська співачка і актриса Оля Полякова виконала одну з головних ролей у фільмі, який знімали у США

Як передає Politeka.net, артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram трейлером української романтичної комедії (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Так, судячи з усього відомій білявці дісталася одна з найскладніших ролей - вони грає негативного персонажа - "стерву-боса".

Героїня Олі, керівник рекламного агентства, терміново наказує підлеглому летіти в Лас-Вегас, щоб підписати контракт з важливим клієнтом. На борту літака хлопець випадково знайомиться з красивою і розумною Оксаною, яка виявляється його конкуренткою... Проте, той вирішує обдурити начальницю і допомогти цій Оксані.

До речі, в трейлері миготять пікантні кадри з голою Поляковою, що приймає ванну.

"Дорогі мої! Запрошую всіх на побачення 5-го березня в кіно 🔥 А поки насолоджуйтесь трейлером нової української романтичної комедії #ПобаченняуВегасі, де я зіграю одну з головних ролей. @volga_ukraine #DateinVegas", - написала Полякова в соцмережі.

Коментучих здебільшого заінтригувало побачене.

"Щось буде класне👍😁"

"Таке"

"Ну хоч український вчи, щоб подивитися😘😘"

"Круттяяяк🔥 Український кінематограф набірає обертів, обов'язково піду на прем'єр єру♥️"

"Цікавенько🙄🧐🙀Оля в кіно😄крутоооо👏👍"

"Я би покупався😮"

Раніше ми повідомляли, Полякова розповіла про свою пригоду під час поїздки в США. Так суперблондинка випадково зустріла у величезному Нью-Йорку знайому. Вона не могла не поділитися цією неймовірною історією з шанувальниками.

Оля викликала "uber" і, на диво, водієм виявилася сестра її перукаря.

"Друзі, можете собі уявити? У багатомільйонному місті ось так випадково ми зустрілися. Це неймовірно круто!", - поділилася Полякова.

Також ми писали, що Полякова взяла з собою в Америку двох своїх дочок. Старша, 14-річна Маша активно ділилася кадрами подорожі в соцмережі.

Нагадаємо, Полякова запалила з дочками і підірвала мережа яскравим відео.

Також Politeka писала, що малолітня дочка Полякова влаштувала доросле фотосесію в прозорій сукні.