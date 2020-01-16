Букмекери поставили гроші на перемогу в Євробаченні-2020

У першій половині травня у 2020 році пісенний конкурс Євробачення проходитиме в Роттердамі, Нідерланди. Незважаючи на те, що більша кількість учасників ще невідомо, букмекери вже ставлять на перемогу тієї чи іншої країни свої гроші. Про це повідомляє Politeka.net, З посиланням на офіційний сайт європейського пісенного конкурсу.

Так, 12 травня відбудеться перший півфінал, 14 травня – другий, а 16 травня – в гранд-фіналі журі-країни і шанувальники артистів проголосують за улюблених виконавців і виберуть переможця Євробачення цього року.

Крім того, букмекери вже роблять перші ставки.

На сайті Євробачення з'явилися перші прогнози, за якими можна визначити першу десятку переможців конкурсу за версією тих, хто робить ставки. Букмекери сподіваються, що перше місце дістанеться представнику Росії, який поки не названий.

Імовірно, така версія перемоги Росії має місце після того, як в минулому році на Євробачення Сергій Лазарєв посів третє місце.

Україна, на думку букмекерів, займе аж дев'яте місце на конкурсі, при тому, що ім'я представника України визначиться лише у фіналі Нацвідбору 22 лютого.

Так, після Росії зайняти друге місце в конкурсі може Швеція, потім Італія, після неї Норвегія і Данія. Нідерландам дістанеться шосте місце, Австралії – сьоме, наступна буде Бельгія. 10 місце букмеры залишили Іспанії.

Нагадаємо, що імена всіх учасників поки невідомі. Є дані про деяких учасників від таких країн: Іспанія (Блас Канто), Бельгія (Hooverphonic), Болгарія (VICTORIA), Австрія (Вінсент Буено), Франція (Тому Ліб), Грузія (Торніке Кіпіані), Кіпр (Sandro), Нідерланди (Жангу Макрой).

Нагадаємо, що український виконавець Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) повернувся на сцену, представивши публіці новий трек. Відомий світу як Вєрка Сердючка з піснею «Dancing Lasha Tumbai» на Євробаченні 2007 року, український артист Андрій Данилко зазначив, що знову може поїхати на європейський вокальний конкурс.

Серючка зі своєму мамою і танцювальним колективом виконали новий майбутній хіт «Make It Rain Champagne», який дуже сподобався аудиторії.

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