Популярна українська виконавиця Оля Полякова влаштувала гарячу фотосесію в облягаючому купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.
«Канкун! Так, як я сюди добиралась, втративши напередодні паспорт з візою своєї і Аліси, не побажаєш нікому! Спасибі всім, хто допомагав) але як же я рада, що все вийшло!», - йдеться у підписі.
Звернемо увагу, що на знімках Полякова позує в облягаючому жовтому купальнику, який ефектно підкреслює її апетитні форми. На це звернули увагу і її прихильники.
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«Фігурка вогонь», «класна фігура», «ось це супер фігура», «сама досконалість», «ох, нереально красива», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, доросла дочка Олі Полякової прихвастнула відпочинком і шопінгом в Нью-Йорку. Дівчинка, видимо, побувала на одних з найбільш відомих локацій Великого Яблука.
Старша з дочок співачки вирушила на період зимових канікул в США, зокрема - вона побувала на східному узбережжі. Так на одному з фото, зірка мережі позувала на тлі знаменитих жовтих машин служби таксі Нью-Йорка. На юній знаменитості була яскрава куртка практично в колір машин - волосся Маша Полякова розпустила, також в кадрі вона, швидше за все, "потягувала" безалкогольний коктейль або смузі, була в джинсах і в руках у дівчинки також були пакети з покупками.
Шанувальникам Марії Полякової такі знімки припали до душі - вони назвали дівчинку стильною і відзначили також, що та дуже схожа на свою матір і помітно подорослішала:
"Мрійниця, як мама"
Нагадаємо, Полякова запалила з дочками і підірвала мережа яскравим відео.
Як повідомляла Politeka, Полякова показала подорослішала дочка-красуню: «Ось це кошеня!».
Також Politeka писала, що малолітня дочка Полякова влаштувала доросле фотосесію в прозорій сукні.