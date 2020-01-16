Популярна українська виконавиця Оля Полякова влаштувала гарячу фотосесію в облягаючому купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

«Канкун! Так, як я сюди добиралась, втративши напередодні паспорт з візою своєї і Аліси, не побажаєш нікому! Спасибі всім, хто допомагав) але як же я рада, що все вийшло!», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на знімках Полякова позує в облягаючому жовтому купальнику, який ефектно підкреслює її апетитні форми. На це звернули увагу і її прихильники.

«Фігурка вогонь», «класна фігура», «ось це супер фігура», «сама досконалість», «ох, нереально красива», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, доросла дочка Олі Полякової прихвастнула відпочинком і шопінгом в Нью-Йорку. Дівчинка, видимо, побувала на одних з найбільш відомих локацій Великого Яблука.

Старша з дочок співачки вирушила на період зимових канікул в США, зокрема - вона побувала на східному узбережжі. Так на одному з фото, зірка мережі позувала на тлі знаменитих жовтих машин служби таксі Нью-Йорка. На юній знаменитості була яскрава куртка практично в колір машин - волосся Маша Полякова розпустила, також в кадрі вона, швидше за все, "потягувала" безалкогольний коктейль або смузі, була в джинсах і в руках у дівчинки також були пакети з покупками.

Шанувальникам Марії Полякової такі знімки припали до душі - вони назвали дівчинку стильною і відзначили також, що та дуже схожа на свою матір і помітно подорослішала:

"Мрійниця, як мама"

Нагадаємо, Полякова запалила з дочками і підірвала мережа яскравим відео.

Як повідомляла Politeka, Полякова показала подорослішала дочка-красуню: «Ось це кошеня!».

Також Politeka писала, що малолітня дочка Полякова влаштувала доросле фотосесію в прозорій сукні.