Популярная украинская исполнительница Оля Полякова устроила горячую фотосессию в облегающем купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«Канкун! Так, как я сюда добиралась, потеряв накануне паспорт с визой своей и Алисы, не пожелаешь никому! Спасибо всем, кто помогал) но как же я рада, что все получилось!», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на снимках Полякова позирует в облегающем желтом купальнике, который эффектно подчеркивает ее аппетитные формы. На это же обратили внимание и ее поклонники.

«Фигурка огонь», «обалденная фигура», «вот это супер фигура», «само совершенство», «ох, нереально красивая», - пишут они.

Как сообщалось ранее, повзрослевшая дочь Оли Поляковой прихвастнула отдыхом и шопингом в Нью-Йорке. Девочка, видимо, побывала на одних из самых известных локаций Большого Яблока.

Старшая из дочерей певицы отправилась на период зимних каникул в США, в частности - она побывала на восточном побережье. Так на одном из фото, звезда сети позировала на фоне знаменитых желтых машин службы такси Нью-Йорка. На юной знаменитости была яркая куртка практически в цвет машин - волосы Маша Полякова распустила, также в кадре она, скорее всего, "потягивала" безалкогольный коктейль или смузи, была в джинсах и в руках у девочки также были пакеты с покупками.

Поклонникам Марии Поляковой такие снимки пришлись по душе - они назвали девочку стильной и отметили также, что та очень похожа на свою мать и заметно повзрослела:

"Воображуля, как мама"

Напомним, Полякова зажгла с дочерьми и взорвала сеть ярким видео.

Как сообщала Politeka, Полякова показала повзрослевшую дочь-красавицу: «Вот это котенок!».

Также Politeka писала, что малолетняя дочь Поляковой устроила взрослую фотосессию в прозрачном платье.