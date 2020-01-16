Популярная украинская исполнительница Оля Полякова устроила горячую фотосессию в облегающем купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.
«Канкун! Так, как я сюда добиралась, потеряв накануне паспорт с визой своей и Алисы, не пожелаешь никому! Спасибо всем, кто помогал) но как же я рада, что все получилось!», - говорится в подписи.
Обратим внимание, что на снимках Полякова позирует в облегающем желтом купальнике, который эффектно подчеркивает ее аппетитные формы. На это же обратили внимание и ее поклонники.
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«Фигурка огонь», «обалденная фигура», «вот это супер фигура», «само совершенство», «ох, нереально красивая», - пишут они.
Как сообщалось ранее, повзрослевшая дочь Оли Поляковой прихвастнула отдыхом и шопингом в Нью-Йорке. Девочка, видимо, побывала на одних из самых известных локаций Большого Яблока.
Старшая из дочерей певицы отправилась на период зимних каникул в США, в частности - она побывала на восточном побережье. Так на одном из фото, звезда сети позировала на фоне знаменитых желтых машин службы такси Нью-Йорка. На юной знаменитости была яркая куртка практически в цвет машин - волосы Маша Полякова распустила, также в кадре она, скорее всего, "потягивала" безалкогольный коктейль или смузи, была в джинсах и в руках у девочки также были пакеты с покупками.
Поклонникам Марии Поляковой такие снимки пришлись по душе - они назвали девочку стильной и отметили также, что та очень похожа на свою мать и заметно повзрослела:
"Воображуля, как мама"
Напомним, Полякова зажгла с дочерьми и взорвала сеть ярким видео.
Как сообщала Politeka, Полякова показала повзрослевшую дочь-красавицу: «Вот это котенок!».
Также Politeka писала, что малолетняя дочь Поляковой устроила взрослую фотосессию в прозрачном платье.