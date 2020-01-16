Швидше за все весілля вже не за горами

Молода коханка Віктора Павлика Катерина Репяхова раптово показала себе у весільній сукні

25-річна обраниця відомого українського співака, судячи з усього, серйозно налаштована на те, щоб зв'язати себе узами шлюбу зі своїм коханим. Як видно, дівчина вже щосили готується до весілля.

Так, Politeka повідомляє, що Репяхова відкрито заговорила про майбутнє свято на своїй сторінці в Instagram в розділі сторіс. Дівчина відповіла на питання своїх підписників про те, чи визначилися вони з Павликом з датою весілля. Вона не стала ділитися подробицями, проте дала чітку і досить однозначну відповідь: «Так, давно».

Крім того, вона подякувала за комплімент їх парі.

Свою відповідь Репяхова супроводила власною фотографією у весільній сукні. Знімок зроблений у весільному салоні і демонструє тільки спину дівчини, проте можна помітити, що до вибору сукні вона підійшла ґрунтовно. Наряд виглядає досить оригінально з довгою вузькою спідницею, обробкою мереживом і відкритою спиною з тонкими зав'язочками.

Втім, залишається невідомим, чи обрала Репяхова саме це плаття для свого весілля. Крім того, пара так офіційно і не оголосила про своє одруження.

Втім, це вже не перший раз, коли вони обговорюють можливе весілля. Так, сам Віктор Павлік раніше зізнавався, що готовий узаконити стосунки з молодою коханкою.

"Ще незрозуміло коли, чи то в травні чи в червні. Десь Катя там на зірках ворожить і розраховує. Вона дуже хоче весілля", - розповів співак в ефірі телепередачі «Світське життя».

Він зазначив, що 2020 рік буде високосним, і забобонні люди вважають, що для шлюбу це не найкращий період, проте сам Павлик не вірить в погані ознаки.

"Ми в це не віримо, навпаки, 2020 - дуже крута цифра", - продовжив артист.

Крім того, він не став приховувати, що давно знайомий зі своєю тещею, яка старша за нього на 4 роки. Виявилося, її думка про різницю у віці майбутнє подружжя не хвилює.

"Мені не дуже цікаво, як її мама відреагувала на нашу різницю у віці. Головне, що ми з Катею любимо один одного, - стверджує Віктор.

Нагадаємо, Віктор Павлік розкрив весільні плани з молодою коханкою.

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