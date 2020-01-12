Молодая любовница 54-летнего Виктора Павлика показала, как проводит время в Словакии

25-летнюю Екатерину Репяхову, судя по всему, совсем не смущает внимание к их с Павликом паре. Девушка активно делится в своем Инстаграме новыми кадрами из их личной жизни, сопровождая их интимными признаниями.

Как сообщает Politeka, на этот раз Репяхова показала, как развлекается на отдыхе в Словакии. На новом фото девушка сидит в джакузи в купальнике со шнуровкой на груди. Девушку, которую многие осудили за отношения с еще женатым артистом, счастливо улыбается, демонстрируя свое безразличие к словам критиков.

«Словакия. Плюс одна страна в мою копилку. А джакузи после активного, лыжного дня», - подписала снимок Репяхова.

В комментариях к снимку ее успели сравнить с русалочкой.

Ранее Виктор Павлик, рассказал, когда узаконит свои отношения с новой возлюбленной 25-летней Екатериной.

Об этом артист поведал в эфире телепередачи «Светская жизнь».

"Еще непонятно когда, то ли в мае, то ли в июне. Где-то Катя там на звездах гадает и рассчитывает. Она очень хочет эту свадьбу", - говорит певец.

Он отметил, что 2020 год будет високосным, и суеверные люди считают, что для брака это не лучший период, однако сам Павлик не верит в дурные знамения.

"Мы в это не верим, наоборот, 2020 - очень крутая цифра", - продолжает артист.

Кроме того, он не стал скрывать, что давно знаком со своей тещей, которая старше его всего на 4 года. Оказалось, ее мнение о разнице в возрасте будущих супругов не волнует.

"Мне не очень интересно, как ее мама отреагировала на нашу разницу в возрасте. Главное, что мы с Катей любим друг друга, - утверждает Виктор.

Певец раскрыл интересную деталь, что ему когда-то нагадали пять браков.

Напомним, молодая любовница Павлика поразила интимной выходкой перед свадьбой: «разделась и…».

Как сообщала Politeka, Виктор Павлик раскрыл свадебные планы с молодой любовницей.

Также Politeka писала, что Виктор Павлик похвастался, чем займется с молодой любовницей после Нового года: "Это интересно".