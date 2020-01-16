Скорее всего свадьба уже не за горами

Молодая любовница Виктора Павлика Екатерина Репяхова внезапно показалась в свадебном платье

25-летняя избранница известного украинского певца, судя по всему, всерьез настроена на то, чтобы связать себя узами брака со своим возлюбленным. Как видно, девушка уже вовсю готовится к свадьбе.

Так, Politeka сообщает, что Репяхова открыто заговорила о предстоящем торжестве на своей странице в Инстаграм в разделе сторис. Девушка ответила на вопрос своих подписчиков о том, определились ли они с Павликом с датой свадьбы. Она не стала делиться подробностями, однако дала четки и весьма однозначный ответ: «Да, давно».

Кроме того, она поблагодарила за комплимент их паре.

Свой ответ Репяхова сопроводила собственной фотографией в свадебном платье. Снимок сделан в свадебном салоне и демонстрирует только спину девушки, однако можно заметить, что к выбору платья она подошла основательно. Наряд выглядит весьма оригинально с длинной узкой юбкой, отделкой кружевом и открытой спиной с тонкими завязочками.

Впрочем, остается неизвестным, выбрала ли Репяхова именно это платье для своей свадьбы. Кроме того, пара так официально и не объявила о своей женитьбе.

Впрочем, это уже не первый раз, когда они обсуждают возможную свадьбу. Так, сам Виктор Павлик ранее признавался, что готов узаконить отношения с молодой любовницей.

"Еще непонятно когда, то ли в мае, то ли в июне. Где-то Катя там на звездах гадает и рассчитывает. Она очень хочет эту свадьбу", - рассказывал певец в эфире телепередачи «Светская жизнь».

Он отметил, что 2020 год будет високосным, и суеверные люди считают, что для брака это не лучший период, однако сам Павлик не верит в дурные знамения.

"Мы в это не верим, наоборот, 2020 - очень крутая цифра", - продолжил артист.

Кроме того, он не стал скрывать, что давно знаком со своей тещей, которая старше его всего на 4 года. Оказалось, ее мнение о разнице в возрасте будущих супругов не волнует.

"Мне не очень интересно, как ее мама отреагировала на нашу разницу в возрасте. Главное, что мы с Катей любим друг друга, - утверждает Виктор.

Напомним, Виктор Павлик раскрыл свадебные планы с молодой любовницей.

Как сообщала Politeka, молодая любовница Виктора Павлика без одежды показала, чем соблазнила певца.

Также Politeka писала, что Виктор Павлик похвастался, чем займется с молодой любовницей после Нового года.