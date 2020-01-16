"У мене виникало відчуття, що я живу їх життям, а не своїм"

Сергій Лазарєв прокоментував чутки про свою депресію у зв'язку зі своїм рішенням відписатися від усіх в Інстаграмі і закрити коментарі

Як передає Politeka, нещодавно популярний російський співак змусив своїх шанувальників неабияк похвилюватися. Справа в тому, що 1 січня артист несподівано відписався від усіх в Інстаграмі і закрив коментарі до своїх постів. Тоді деякі запідозрили, що співак переживає важкий період у житті або навіть страждає від депресії.

Після довгого мовчання Лазарєв нарешті вирішив прокоментувати своє рішення.

«Деякі подумали, що в мене щось сталося чи я в депресії! Це не так-у мене все відмінно!», - запевнив співак у зверненні, також опублікованому в Instagram.

Він пояснив, що соцмережа стала віднімати у нього занадто багато часу через те, що він постійно переглядав оновлення сторінок своїх друзів, близьких або колег.

«У мене іноді виникало відчуття, що я живу їх життям, а не своїм. Я знав чим вони поснідали, у що одягалися, куди пішли, з ким співали, пили, їли і тд і я запитав себе «А навіщо мені вся ця інформація?», - поділився Лазарєв.

Він зазначив, що саме це і підштовхнуло його відписатися від всіх людей, і менше часу проводити в мережі.

Що ж стосується коментарів до своїх постів, Лазарєв зазначив, що вони не завжди приносили йому позитивні емоції.

«Є люди, які приходять «гадити» і «паразитувати». Люди, які свідомо влаштовують провокації, ображають, встряють у перепалки з іншими користувачами. Я чесно дико не люблю, коли незнайомі мені люди починають мені щось радити в житті, в музиці, в поведінці, у вихованні дітей...», - обурився артист.

Він зізнався, що йому цікава думка далеко не кожного, тому він вирішив відгородитися від такого негативу в мережі.

Лазарєв також розкритикував «культ» лайків в Інстаграмі, зазначивши, що жити заради схвалення інших людей неправильно.

«Я не хочу нічийого схвалення! Я просто хочу жити своїм життям, займатися своєю улюбленою професією», - заявив Лазарєв.

Співак додав, що продовжить оновлювати свої соцмережі, проте для зворотного зв'язку з шанувальниками буде використовувати тільки концерти.

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