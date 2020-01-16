Популярна українська виконавиця Даша Астаф'єва без сорому вивалила своїх «двійнят» у відвертій сукні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram співачки.
«Знімаю», - коротко йдеться у підписі.
На опублікованому знімку Астаф'єва позує в сукні з глибоким декольте без білизни, ефектно наголошуючи соковиті форми. Поруч з нею можна помітити двох жінок.
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«Любові мої», - підкреслюється на іншому знімку.
Звернемо увагу, що шанувальники зірки залишилися безмовні – кадри Астаф'єва викинула в Сторіс.
Як повідомлялося раніше, відома українська співачка Даша Астаф'єва показала новий яскравий білий образ у класичному костюмі.
Даша в цей раз позувала в білих штанях і піджаку, який був застебнутий лише на один гудзик. В його розрізі можна оцінити форми знаменитості. На першому фото Дашу зняли на весь зріст і вона взялася однією рукою за талію, а на другому - більш крупним планом і можна оцінити мейкап співачки.
Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Зірка представила незвичайні кадри з фотосесії, виставивши ніжне фото з видом на її форми в тонкому чорному білизна, розшите мереживом і здивувавши при цьому шанувальників незвичайною і цікавою задумкою. В руках зірка тримає додаток незвичайного образу - величезні крила, що складаються з великих чорних пір'їн.
Нагадаємо, Астаф'єва зняла все зайве і без сорому показала свою темну сторону
А ще Politeka писала, що безсоромна Астаф'єва підкреслила пишні форми і покрутилася перед дзеркалом
Також Politeka повідомляла, що Астаф'єва з Добкіною потрясли рум'яними «булочками» на публіці