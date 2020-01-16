Популярна українська виконавиця Даша Астаф'єва без сорому вивалила своїх «двійнят» у відвертій сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram співачки.

«Знімаю», - коротко йдеться у підписі.

На опублікованому знімку Астаф'єва позує в сукні з глибоким декольте без білизни, ефектно наголошуючи соковиті форми. Поруч з нею можна помітити двох жінок.

«Любові мої», - підкреслюється на іншому знімку.

Звернемо увагу, що шанувальники зірки залишилися безмовні – кадри Астаф'єва викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, відома українська співачка Даша Астаф'єва показала новий яскравий білий образ у класичному костюмі.

Даша в цей раз позувала в білих штанях і піджаку, який був застебнутий лише на один гудзик. В його розрізі можна оцінити форми знаменитості. На першому фото Дашу зняли на весь зріст і вона взялася однією рукою за талію, а на другому - більш крупним планом і можна оцінити мейкап співачки.

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Зірка представила незвичайні кадри з фотосесії, виставивши ніжне фото з видом на її форми в тонкому чорному білизна, розшите мереживом і здивувавши при цьому шанувальників незвичайною і цікавою задумкою. В руках зірка тримає додаток незвичайного образу - величезні крила, що складаються з великих чорних пір'їн.

Нагадаємо, Астаф'єва зняла все зайве і без сорому показала свою темну сторону

А ще Politeka писала, що безсоромна Астаф'єва підкреслила пишні форми і покрутилася перед дзеркалом

Також Politeka повідомляла, що Астаф'єва з Добкіною потрясли рум'яними «булочками» на публіці