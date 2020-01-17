Все відбудеться вже в 2020 році

Меган Маркл і принц Гаррі всіма силами приховують радісну звістку від своїх шанувальників

Як передає Politeka.net, про це пишуть британські ЗМІ.

Повідомляється, що герцоги Сассекські вже в 2020 році вдруге можуть стати батьками.

За інформацією журналістів, Меган Маркл і принц Гаррі всіляко приховують інформацію про те, що герцогиня знаходиться в положенні.

Букмекери стверджують, що королівська пара оголосить про це вже найближчим часом.

"2020 рік стане перехідним для принца Гаррі і Меган Маркл після їх оголошення про те, що вони підуть з посад старших королівських фігур. Ставки вказують на те, що можуть бути ще більші новини поряд з оголошенням про другу вагітність Меган", – озвучив свій прогноз співробітник контори Джон Хілл.

Варто відзначити, що всі ці чутки з'являються на тлі скандалу в королівській родині, адже раніше Меган Маркл і принц Гаррі оголосили, що готові відмовитися від своїх регалій.

Раніше ми розповідали про те, що герцоги Сассекські підготували королівської сім'ї "сюрприз".

Британські ЗМІ пишуть, що Маркл і Гарі вирішили прийти на телевізійне інтерв'ю Tell-all US, де намерны повідати громадськості свою історію.

У той же час багато хто вважає, що це може обернутися катастрофою для британської королівської сім'ї. Піарники, найняті скандальної Меган Маркл в США, вже ведуть переговори з деякими великими мережами у Штатах і знаменитої Опрою Вінфрі.

Більш того, стало відомо, як Меган Маркл принизила Королеву Єлизавету перед своїм відходом. Спочатку передбачалося, що Маркл, що знаходиться в Канаді, візьме участь у сімейній раді по телефону. Однак, за словами джерела, принц Гаррі і його дружина визнали, що «в цьому немає необхідності».

Перш ніж зібралася вся родина, принц Гаррі мав розмову тет-а-тет зі своєю бабусею-королевою. Їх бесіда, за даними джерел, тривала близько двох годин.

Коли спільна нарада завершилося, королева Єлизавета II зробив заяву. Вона зазначила, що «повністю підтримує бажання Гаррі і Меган почати нове життя».

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Також Politeka писала, що Меган Маркл приголомшила зовнішнім виглядом після тривалої відпустки.