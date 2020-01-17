Знаменита українська співачка Настя Каменських продовжує розбурхувати шанувальників пікантними знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.

Настя разом зі своїм чоловіком репером Олексієм Потапенком відправилася у відпустку в Мексику. На нових фото Каменських продемонструвала засмагле тіло, здивувавши зміною іміджу і молодим виглядом.

Так, цього разу Настя показала миле фото, яке зробила відпочиваючи поблизу пляжу, сидячи перед камерою і щасливо посміхаючись. Одягнена Каменських у вільний білосніжне міні-плаття, яке вигідно підкреслило явно помолоділий вид артистки. Волосся співачки розпущені і відкинуті в сторону на одне плече, а на її обличчі видно легкий красивий макіяж.

«Давайте надихати! 💁🏻‍♀ Давайте бути стимулом для оточуючих💋 Своєю посмішкою від серця, любов'ю, радістю і прикладом ми можемо надихати близьких і друзів на звершення висот і на позитивні зміни в житті 🥰», – пише Настя, тут же викликавши бурхливу реакцію у прихильників.

Раніше Каменських продемонструвала засмагле тіло, повернувшись до об'єктиву боком. Так, вона не тільки похвалилася плоским животом, але і спортивною фігурою після схуднення. Зірка позувала в чорному купальнику, здивувавши при цьому зачіскою - схоже, Насті припали до душі дрібні кіски, що вона заплела. Останнім часом артистка ходить саме з цією зачіскою.

«Good morning☀️ Кожен новий день - це нові можливості! Повірте, якщо зранку ви будете прокидатися з думкою про те, що сьогодні обов'язково станеться щось хороше - так і буде 🙏🏻 Посміхайтеся, любіть і завжди слідуйте за своєю мрією! Бажаю вам гарного настрою і посилаю промінчики тепла і позитиву з сонячної Мексики🌵💋», – написала Каменських під новим постом.

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