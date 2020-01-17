Українська співачка Анастасія Кумейко (DJ NANA), колишня солістка групи Nikita, після відпочинку влилася в робочий режим і показала яскраві кадри з радіостудії

Зірка порадувала шанувальників кадрами з глибоким декольте на своїй сторінці в разаделе «сториз», пише Рoliteka.net.

«Доброго ранку всім! А я вже їду на радіо «Енерджі», щоб презентувати свій новий ремікс», – повідомила співачка ще в автомобілі.

Потім Кумейко показала, як дуріє на радіо, показує радіоведучих і танцює під свою музику, яка грає в студії.

Красуня принесла всім працівникам студії патчі для очей і зняла на камеру їхні щасливі обличчя.

«У нас перша гостя в 2020 році – діджей Нана, зустрічайте!», – сказав ведучий радіо, якого зняла Нана для своїх сторіз.

Варто зазначити, в чому заявилася в радіостудію співачка. Вона вибрала червоний піджак, під яким не видно блузки або светра, тобто, тільки декольте Анастасії Кумейко. Також вона розпустила волосся і мотала ним з боку в бік, коли танцювала на камеру.

На опублікованих кадрах співачка дуже щаслива, що її ремікс взяли на радіо і всіляко демонструє це своїм шанувальникам в мережі.

Нагадаємо, що Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала пляжне фото з відпочинку в Індії. На ньому вона позує в профіль, дивлячись в далечінь через свої сонцезахисні окуляри. На горизонті до води спускається сонце. У пості вона розповіла про біду, яка сталася з нею і її подругою в океані.

«минулого тижня океан вирішив зробити з нас смузі. Описати словами цей калейдоскоп - неможливо», – поділилася Нана.

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