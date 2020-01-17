Українська співачка Злата Огневич продемонструвала фігуру в спортивному одязі

Красуня з'явилася в стильному короткому топі і лосинах, пише Рoliteka.net. На фото помітний пружний прес артистки і тонку талію. На руці знаменитості - фітнес-браслет білого кольору.

Пишне волосся Злата розпустила. Варто відзначити, що на артистці немає макіяжу, а її природна краса просто заворожує.

Огневич зробила селфі в дзеркало і, крім себе, продемонструвала свій "Айфон" в рожевому чохлі.

Виглядає Злата просто чудово.

В пості українська знаменитість зізналася, що зараз важить 55 кілограмів і активно займається спортом, без якого вона вже не мислить життя.

"Після тренування корисно випити апельсиновий фреш, а трохи пізніше - легкий перекус: білковий омлет, індичка (хто їсть м'ясо), зелень 🥬 , авокадо 🥑 і трохи фруктів: яблуко, банан, манго.

Бажано, їсти потрібно хвилин через 20 після тренування. Всім краси ✌🏽", - поділилася секретами співачка.

За п'ять годин пост зірки зібрав понад 8000 лайків та багато коментарів.

"Вааааауууу", "Як ти мені подобаєшся з цим кольором волосся 💕", "Так) Моя вага не змінюється, напевно, зі школи. Тому я змирився і почав називати її ідеальною 😁", "Мені головне до 60", "Ти ідеальна🤗", "...Після переїзду в США зростала просто на дріжджах... вух... треба потіти тут, щоб бути в ідеалі 😂", "Доктор, а який ідеальний зріст при моїй вазі? - Чотири метри...Жарт про мене", "Вау, дуже сильно змінилася", "Ви така худенька", "🌹🌹🌹🌹 Ви красуня!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Злата Огневич позувала у смугастому купальнику червоно-білого кольору. Волосся Огневич ніби мокре від купання.

Дівчина зробила селфи, стоячи на піску і вставивши собі в рот білу квітку.

Як виявилося, рослина - це франжіпані, яке популярне в буддійських і індуїстських обрядах.

Раніше ми писали, що Злата показала цілий ряд кадрів «з перчинкою».

На відео чітко видно, як співачка красується в чудових вбраннях – вінках, сорочках, а місцями – на ній немає нічого з одягу. Особливу увагу шанувальників привернув кадр, де артистка роздягнена лежить у воді.

Нагадаємо, Злата Огневич зробила відверте зізнання: «Прокинулася з синцями і…».

Також повідомлялося, що Злата Огневич повністю роздяглася заради пікантного відео: «мокра і гаряча»

Ще Politeka писала, що Злата Огневич кардинально змінила зовнішність: "Взагалі не дізнатися!"