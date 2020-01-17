Скандальна Ксенія Собчак похвалилася нескромними кадрами з відпочинку зі своїми подругами

Відома російська ведуча зовсім недавно приїхала з Куршевеля, де вона відпочивала з новим чоловіком і трирічним сином. Судячи з усього, цього відпочинку Ксенії здалося мало, і тепер вона щосили розважається зі своїми подругами. Як повідомляє Politeka, на своїй сторінці в Instagram Собчак показала, як проводить час в компанії співачки Наталії Чистякової-Іонової, відомої під псевдонімом Глюкоза, а також ювелірного дизайнера Яни Расколової.

Так, Собчак поділилася знімком, на якому вони разом займаються йогою під керівництвом інструктора. На фото сама ведуча в облягаючому костюмі стоїть в стійці на руках, а Расколова, яка вже виконала стійку, сидить на килимку. Знімала все на камеру Глюкоза.

Шанувальники ведучої не могли не звернути увагу на її розкішну фігуру, вдало підкреслену костюмом для йоги. Пікантності кадру додало те, що Собчак стояла спиною до глядачів.

«Не знаю чия, не видно, але попа в сіренькому костюмчику це бомба, дуже красиве тіло», «Круто, яка Ви молодець, Ксенія!», «Витончено!», «Попа пожежа», «Гарна фігурка, а я і не думала», «Красуня!!, фігура нереальна!», «Ксенія шикарна тіло круте !!!! ЗОЖ вдався», «У Волочкової завжди краще стійки», - пишуть в коментарях до знімка.

Також ведуча поділилася коротким відео в розділі Сторіс про те, як вони з подругами пішли на пляж. На кадрах, які знімала сама Ксенія, можна побачити її супутниць в пляжних костюмах.

При цьому Глюкоза позує в спокусливому синьому купальнику і солом'яному капелюсі. Співачка красується своїм вбранням на камеру під уточнююче питання Собчак: «Тебе можна з усіх сторін?».

Відзначимо, що попередня поїздка Собчак на відпочинок не обійшлася без пригод. Так, ведуча розповіла, що в Куршевелі її постійно атакує грип, який вона зустрічала тільки там. Він забирає щонайменше два дні відпочинку, які турист проводить з розладом шлунка. Ведуча пожартувала, що маркетологам Куршевеля потрібно давати рекламу, яка обіцяє, крім прекрасного катання, детокс.

Нагадаємо, Собчак в Куршевелі наздогнало соромливе прокляття, про таке не розповідають.

Як повідомляла Politeka, Собчак приголомшила домашнім відео з роздягаючимся сином.

Також Politeka писала, що колишній чоловік Собчак злив в мережу непристойне листування з нянею їх сина.