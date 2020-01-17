Скандальная Ксения Собчак похвасталась нескромными кадрами с отдыха со своими подругами

Известная российская ведущая совсем недавно приехала из Куршевеля, где она отдыхала с новым мужем и трехлетним сыном. Судя по всему, этого отдыха Ксении показалось мало, и теперь она вовсю развлекается со своими подругами. Как сообщает Politeka, на своей странице в Инстаграм Собчак показала, как проводит время в компании певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, а также ювелирного дизайнера Яны Расколовой.

Так, Собчак поделилась снимком, на котором они вместе занимаются йогой под руководством инструктора. На фото сама ведущая в облегающем костюме стоит в стойке на руках, а Расколова, уже выполнившая стойку, сидит на коврике. Снимала происходящее на камеру Глюкоза.

Поклонники ведущей не могли не обратить внимание на ее роскошную фигуру, удачно подчеркнутую костюмом для йоги. Пикантности кадру добавило то, что Собчак оказалась спиной к зрителям.

«Не знаю чья, не видно, но попа в сереньком костюме это бомба, очень красивое тело», «Круто, какая Вы молодец, Ксения!», «Изящно!», «Попа пожар», «Хорошая фигурка, а я и не думала», «Красавица!!, фигура нереальная!», «Ксения шикарна тело крутое !!!! Зож удался», «У Волочковой всегда лучше стойки», - пишут в комментариях к снимку.

Также ведущая поделилась коротким видео в разделе Сторис о том, как они с подругами отправились на пляж. На кадрах, которые снимала сама Ксения, можно увидеть ее спутниц в пляжных нарядах.

При этом Глюкоза позирует в соблазнительном синем купальнике и соломенной шляпе. Певица красуется своим нарядом на камеру под уточняющий вопрос Собчак: «Тебя можно со всех сторон?».

Отметим, что предыдущая поездка Собчак на отдых не обошлась без приключений. Так, ведущая рассказала, что в Куршевеле ее постоянно атакует грипп, который она встречала только там. Он отнимает как минимум два дня отдыха, которые турист проводит с расстройством желудка. Ведущая пошутила, что маркетологам Куршевеля нужно давать рекламу, обещающую, помимо прекрасного катания, детокс.

Напомним, Собчак в Куршевеле догнало стыдное проклятие, о таком не рассказывают.

Как сообщала Politeka, Собчак огорошила домашним видео с раздевающимся сыном.

Также Politeka писала, что бывший муж Собчак слил в сеть неприличную переписку с няней их сына.