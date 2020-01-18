Кохана онука Микити Михалкова Ксенія Пунтус прийшла в себе після моторошної НП

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, у мережі був опублікований знімок, який зробили в палаті 21-річної фотомоделі.

На ньому манекенниця Ксенія Пунтус позує в компанії подруги і коханого Андрія Бакова, в квартирі якого і сталася НП.

«Модель, яка випала з вікна, в лікарняній палаті дивиться кіно з подругою і тим самим онуком Михалкова, з квартири якого вона випала. Тепер, як справжньому джентельмену, йому залишилося тільки одружитися», — йдеться у підписі знімка, який опублікували в Telegram-каналі "Тільки нікому".

Сама ж Ксенія Пунтус в Instagram подякувала близьких за турботу і підтримку.

«Настасья, Льоша, Софійка маленька — спасибі за турботу», - написала 21-річна модель у Stories.

Раніше ми повідомляли про те, що 21-річну модель Ксенію Пунтус знайшли на тротуарі під вікнами будинку, де проживає онук режисера Микити Міхалкова.

З'ясувалося, що манекенщина нібито випадково випала з вікна квартири Андрія Бакова, який у момент НП міцно спав.

Ксенія Пунтус вже прийшла до тями після падіння і розповіла свою версію події. Так, дівчина пояснила, що вдома у Бакова, з яким зустрічається вже півтора місяці, вона часто сиділа на підвіконні з гаджетами.

В нещасливий вечір Пунтус перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Як зазвичай, дівчина сіла біля вікна, але в якийсь момент зірвалася і впала вниз, де її пізніше і знайшли. Баків, за словами подруги, дійсно спав і нічого не бачив.

Що стосується онука режисера Микити Михалкова, то його вже викликали на допит правоохоронці, де він розповів про події 11 січня, коли з вікна його квартири випала модель Ксенія Пунтус.

Під час першої бесіди зі слідчими Баків розповів, що не знає, яким чином його подруга випала з вікна. Він повідомив, що в цей час спав і нічого не бачив. На новому допиті онук Михалкова лише повторив цю версію, пояснивши, що про падіння Пунтус дізнався від дільничного.

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Як повідомляла Politeka, перед трагедією дівчина онука Микити Михалкова залишила прощального листа: «Ми один одного…».

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