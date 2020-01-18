Відома актриса Тетяна Кравченко розкрила подальшу долю серіалу "Свати"

Про це зірка написала в своєму особистому Instagram, передає Politeka.net.

За її словами, новий сьомий сезон популярного серіалу повинні були зняти ще давно, але під час зйомок виникали якісь труднощі.

Тетяна Кравченко також заспокоїла шанувальників і заявила, що якщо все піде за планом, то дуже скоро глядачі зможуть насолодитися новим сезоном "Сватів".

"Ми повинні були давно зняти сьомий сезон, тому страшно вже щось загадувати. Якщо бог дасть і все піде за планом, то у 2021 "Свати" вийдуть", - написала актриса в своєму особистому Instagram.

Варто відзначити, що ця новина від зірки "Сватів" припала до душі фанатам.

"Ми так чекаємо вже!", "Дуже чекаємо продовження! Відмінний сімейний серіал", "Дуже чекаємо продовження, сподіваємося що в 2020 вийде, а не в 2021", "Всією родиною дивимося Свати,але найулюбленіші все ж "сільські серії і морський сезон". Удачі Вам, здоров'я і жіночого щастя! Ви прекрасна актриса! А в серіалі точно як про нашу сім'ю! Всі галасливі, реготухи! Особливо моя мама і свекруха!", "Дуже шкода, що так довго", "Інтрига затягується", - пишуть користувачі в коментарях під публікацією Тетяни Кравченко.

Раніше ми розповідали про те, що Федір Добронравов пролив світло на долю сьомого сезону "Сватів". За його словами, якщо все піде за планом, то телеглядачі побачать довгоочікуваний сьомий сезон популярного серіалу "Свати" вже в 2021 році.

Актор також зазначив, що на даний момент зйомки нового сезону проходять в Білорусі. Робота на знімальному майданчику йде повним ходом: знімають в центрі Мінська, в селі Дудичи, в гольф-клубі, на БелАЗі, в маєтку Огінського в містечку Залісся, в Логойську.

Як відомо, в сьомому сезоні головні герої постануть перед глядачами в новому образі — їх покажуть в молодості.

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