Голлівудська зірка з українським корінням Мілла Йовович розповіла про те, як почуває себе перед пологами.

44-річна Міла Йовович знаходиться на останньому місяці вагітності. Вже через два тижні вона має народити третю дитину. Як неодноразово розповідала артистка, вагітність проходить дуже важко, адже в її віці завагітніти вже велике диво. Незважаючи на проблеми, які супроводжують Йовович, вона щодня дякує всесвіту за те, що подарувала їй малюка.

«Я так вдячна, що змогла завагітніти. Це особливо складно в моєму віці. І я дякую Господу богу щоранку за це чудо», - розповідає Йовович.

Зірка звикла відверто розповідати про себе і своє особисте життя, тому в подробицях розповіла про те, з чим їй доводиться стикатися в останній місяць. За словами Йовович, за останні місяці вона набрала вже 20 кілограм. Зараз вона навіть одягатися самостійно не може.

«Два тижні до пологів. У мене щиколотки, як у слона, болять спина і стегна, я бігаю в туалет кожні 15 хвилин. Спати? Забудь про це. Це дуже дратує», — поділилася артистка з шанувальниками.

Відзначимо, що всі труднощі зірці допомагає пережити її чоловік, режисер Пол Андерсон. Вони разом вже понад 15 років, у шлюбі зростає двоє дівчаток. Цікаво, що третьою дитиною в сім'ї теж буде дівчинка. Як актриса зізнавалася, їй дуже сподобався час, який вона змогла провести з родиною під час третьої вагітності. За її словами, це був чи не найщасливіший час у її житті.

Нагадаємо, що в 2020 році на екрани вийде фільм «Мисливець на монстрів», в якому артистка зіграла головну роль. Режисером фільму виступив її чоловік Пол Андерсон. Найімовірніше, довго затримуватися в декретній відпустці артистка не буде. Адже фільм доведеться рекламувати по всьому світу.

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