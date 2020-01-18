Популярна телеведуча Ксенія Собчак показала, як проводить вільний час на Мальдівах

Відповідні знімки зірка опублікувала у своєму Instagram, передає Politeka.net.

На опублікованих кадрах видно, як Ксенія Собчак зі своєю подругою займаються на Мальдівах йогою.

Її приятелька вже виконала стійку і сидить на тренувальному килимку. Сама ж телеведуча ще стоїть вниз головою. Тренер підтримує Ксенію Собчак за ноги, щоб зірка не впала. Одягнена скандальна журналістка в сірий спортивний костюм.

"Йожимся і зожимся – я в стійці,а Яна вже після неї)", - йдеться у підписі до опублікованого знімку. Собчак також зазначила, що фото зробила Глюкоза.

Але шанувальників збентежив той факт, що за короткий проміжок часу у Ксенії Собчак раптово "виросла" попа, і її запідозрили в "крадіжці" чужої принади.

"Хіба це твоя попа?", "Не знаю чия, не видно, але попа в сіренькому костюмчику це бомба, дуже красиве тіло", "Я десять разів збільшила фото теж дуууже цікаво стало чия така красива попа!!!", "Чия це така попа в сіренькому?", "Та це не Ви, це Лобода!", – пишуть користувачі в коментарях під публікацією скандальної телеведучої.

Раніше ми розповідали про те, що Ксенію Собчак наздогнало соромливе прокляття на люксовому курорті.

Як розповіла Собчак, перший раз вона приїхала в Куршавель на відпочинок в 1998 році. Тоді вона відпочивала в досить дешевому готелі зі своєю сестрою і компанією сноубордистів. Саме вони, за словами ведучої, навчили її кататися.

Ведуча зазначила, що з тих пір вона щороку їздить відпочивати в гори. Правда, знайшовся відпочинку провідною і значний мінус, який Собчак назвала не інакше як прокляттям.

За словами жінки, в Куршавелі її постійно атакує грип, який вона зустрічала тільки там. Він забирає щонайменше два дні відпочинку, які турист проводить з розладом шлунка. Ведуча пожартувала, що маркетологам Куршавеля потрібно давати рекламу, яка обіцяє, крім прекрасного катання, детокс.

Нагадаємо, Собчак в Куршевелі наздогнало соромливе прокляття, про таке не розповідають.

Як повідомляла Politeka, Собчак приголомшила домашнім відео з сином.

Також Politeka писала, що колишній чоловік Собчак злив в мережу непристойне листування з нянею їх сина.