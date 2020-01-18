40-річна співачка Альбіна Джанабаєва, дружина артиста Валерія Меладзе й колишня солістка "ВІА Гри", приголомшила шанувальників фото в светрі і без макіяжу, заговоривши при цьому про те, "чому жінки вбивають"
Як передає Politeka.net, артистка поділилася новими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Вона постала в светрі коричневого кольору із розтягнутим горлом. На одному з фото на пальці дівчини красується дивовижний перстень з величезним каменем соковитого зеленого відтінку.
На знімках обличчя Альбіни крупним планом. Помітно, що артистка без макіяжу.
У своєму пості Джанабаєва вирішила запитати у шанувальників, які фільми та серіали ті дивляться, і що можуть порадити. Також вона розповіла, що їй дуже сподобався серіал "Чому жінки вбивають".
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"З попереднього поста я зрозуміла, що ви, мої фоловери, обираєте для себе перевірені джерела інформації і не труїте себе всім цим нестримним потоком «новин», який виливається на нас 😊!!! І це розумно☝🏼👏🏼 А тепер поділіться, що зараз дивитесь, якщо вдається, може якийсь класний серіал)... Я почала дивитися «Чому жінки вбивають»! Прямо дуже подобається 👍🏼 #п'ятниця #selfie #movienight #emerald by @julia.queensbee 💚❤️💛", - поділилася співачка.
Коментуючі почали обговорювати "серіальну" тему, а також захоплюватися "затишними" домашніми кадрами артистки.
"І светр, й перстень на обручальному місці а головне назва))) жінки вбивають)))), аж страшно)))) в кого так закохана?)"
"аж страшно від назви серіалу , 🔥 невже від кохання дівчина може вбити? 😢 Жах"
"Альбіна, Вам йдуть прості образи) Дуже красива😍"
"ви така красива😍! дивлюся зараз серіал «Ранкове шоу») він про вивороти телеіндустрії і загалом про всі проблеми сучасного суспільства
дуже цікаво😌"
"Ну я так і не зрозуміла Ваші очі сині або зелені)) 😂????"
"Ну яка ж ви милашка😘😘😘така чиста і щира😍💋💐"
Раніше ми повідомляли, Джанабаєва приголомшила публіку, показавши себе у вечірньому вбранні з пір'ям і неймовірно чарівною зоною декольте.
Нагадаємо, Меладзе похвалився фото з дружиною і нарвався на критику.
Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася тільки одна.