"Сьогодні в горах, завтра вже на морі"

37-річний український хореограф і танцюрист Влад Яма похвалився відпочинком за кордоном, в сонячному Майамі

Як передає Politeka.net, красень поділився кадром у своєму мікроблозі в Instagram. Яма постав з оголеним торсом (на жаль, фото "обрізано" практично по плечі) і в чорній кепці з написом "official". На задньому фоні блакитні води океану з білими "баранчиками" хвиль і чистий пісочок. Артист кривляється на камеру, показуючи тим самим своє задоволення від шикарного відпочинку.

Судячи з геометки, фото зроблено в Haulover Park. Це міський парк площею 99 акрів, розташований у Майамі (США), штат Флорида.

Шанувальники знаменитого українця поспішили вставити свої п'ять копійок, коментуючи це фото. Примітно, що ще зовсім недавно Яма ділився кадрами з засніжених Карпат, а тепер такий контраст - море, сонце, пляж.

"😍😍😍😍Спочатку в Карпатах,а потім відразу в Майамі😂🔥 Молодець"

"Нічого собі, сьогодні в горах, завтра вже на морі😁"

"Треба поголитися, щоб не було потім як у фільмі «3+2»😀"

"Ось це контраст!!! Лижі,купа снігу...- сонечко,море... Клас!🤗😊👍❤️"

Раніше ми повідомляли, одразу після нового року і різдва Яма вирушив на гірськолижний курорт Буковель. Зокрема, він повеселив мережу, коли виклав ролик, як спускається на лижах з "легкої" гірки, призначеної для дітей і тих, хто в перший раз. Влад озвучив відео смішним кавером на пісеньку з мультфільму про Вінні-Пуха.

"Який живий і класний ролик!)А музичний супровід взагалі супер!!!😂🔥"; "7 гірка... 👍😍"; "Вам дають норм покататись.... Чи не впізнають🤣👌.? Гарного відпочинку"; "Ще той танцюрист 🕺!!!!", - писали в коментарях.

Також ми повідомляли, Яма викликав обурення у прихильників своєю фотографією на рейках. Танцюрист сів прямо на них, за що його покартали: "фу, хтось забув про туалети в поїздах..."

«Куди веде дорога?... Все залежить від нас самих. #яремче», - підписав "мерзенний" кадр Яма.

Нагадаємо, роздягнені Влад Яма з дружиною підірвав мережу пристрасним фото.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з дружиною показав справжню пристрасть, пікантні фото облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Влад Яма показав, як розважається з дружиною вранці.