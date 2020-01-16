Король поп-музыки в РФ выступил с Айгюн Кязимовой — азербайджанской эстрадной певицей

Артисты вместе спели песню о родине Айгюн и выступали в весьма откровенных нарядах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Киркорова.

На новых опубликованных кадрах певец красуется в уже привычных для него ярких сценических "доспехах" - пиджаке, рубашке, пышная укладка и даже небольшой макияж на лице - образ Филипа дополнили.

А вот Айгюн предстала перед камерами в потрупеи и в наряде с экстремальным декольте, кроме того, на артистке был балахон или пончо с объемными рукавами, черные чулки или колготы, а также ботфорты.

Выступали артисты со всеми болгарской и азербайджанской страстью, поклонникам Филиппа песня понравилась, как и "дружба народов" на сцене, но некоторые сочли вид Айгюн слишком откровенным.

Айгюн Кязимова

Некоторые поклонники Филиппа также намекнули, что Айгюн злоупотребила услугами пластических хирургов

Ранее королева российского шансона Любовь Успенская откровенно призналась, что хочет выйти замуж за Филиппа Киркорова. В 2019 году между звездами пробежала черная кошка и они серьезно поссорились.

Успенская открыла в Москве караоке-клуб, а Фиркоров расценил этот шаг как попытку составить ему конкуренцию, поэтмоу звезды продолжительное время даже не общались.

В общении с журналистами Любовь Успенская призналась, что они помирились с королем поп-сцены.

Выяснилось, что Филипп Киркоров пошел первым на примирение и подарил королеве шансона шикарное платье, к которому была небольшая записка: «Для меня честь сделать подарок такой легендарной певице».

Подарок очень понравился Успенской и она заявила, что все разногласися с Киркоровым остались в прошлом.

Напомним, Киркоров напугал кардинальной сменой имиджа, таким его еще не видели: "Фантомас разбушевался".

Как сообщала Politeka, Киркоров резко похудел на 40 кг и изменился до неузнаваемости: новые фото поражают.





