Очарование и гостеприимство Баку оставило след в моем сердце и в моей музыке... Встречайте! Премьера песни и клипа Can Azərbaycan с потрясающей @aygun_kazimova 🌟 Наш новогодний подарок поклонникам Азербайджана🇦🇿 Композиция впервые была исполнена на моем бакинском концерте в Конгресс-центре. Песня так сильно полюбилась зрителям, поэтому было решено снять на нее клип - ДЖАН АЗЕРБАЙДЖАН! Слова песни принадлежат @olegvladi , а музыка - @alishermusic , который также выступил режиссером ролика.