Король поп-музыки в РФ выступил с Айгюн Кязимовой — азербайджанской эстрадной певицей

Артисты вместе спели песню о родине Айгюн и выступали в весьма откровенных нарядах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Киркорова.

На новых опубликованных кадрах певец красуется в уже привычных для него ярких сценических "доспехах" - пиджаке, рубашке, пышная укладка и даже небольшой макияж на лице - образ Филипа дополнили.

А вот Айгюн предстала перед камерами в потрупеи и в наряде с экстремальным декольте, кроме того, на артистке был балахон или пончо с объемными рукавами, черные чулки или колготы, а также ботфорты.

Выступали артисты со всеми болгарской и азербайджанской страстью, поклонникам Филиппа песня понравилась, как и "дружба народов" на сцене, но некоторые сочли вид Айгюн слишком откровенным.

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Очарование и гостеприимство Баку оставило след в моем сердце и в моей музыке... Встречайте! Премьера песни и клипа Can Azərbaycan с потрясающей @aygun_kazimova 🌟 Наш новогодний подарок поклонникам Азербайджана🇦🇿 Композиция впервые была исполнена на моем бакинском концерте в Конгресс-центре. Песня так сильно полюбилась зрителям, поэтому было решено снять на нее клип - ДЖАН АЗЕРБАЙДЖАН! Слова песни принадлежат @olegvladi , а музыка - @alishermusic , который также выступил режиссером ролика.

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Айгюн Кязимова

Некоторые поклонники Филиппа также намекнули, что Айгюн злоупотребила услугами пластических хирургов

Ранее королева российского шансона Любовь Успенская откровенно призналась, что хочет выйти замуж за Филиппа Киркорова. В 2019 году между звездами пробежала черная кошка и они серьезно поссорились. 

Любовь Успенская

Успенская открыла в Москве караоке-клуб, а Фиркоров расценил этот шаг как попытку составить ему конкуренцию, поэтмоу звезды продолжительное время даже не общались.

В общении с журналистами Любовь Успенская призналась, что они помирились с королем поп-сцены. 

Выяснилось, что Филипп Киркоров пошел первым на примирение и подарил королеве шансона шикарное платье, к которому была небольшая записка: «Для меня честь сделать подарок такой легендарной певице».

Подарок очень понравился Успенской и она заявила, что все разногласися с Киркоровым остались в прошлом.

Напомним, Киркоров напугал кардинальной сменой имиджа, таким его еще не видели: "Фантомас разбушевался".

Как сообщала Politeka, Киркоров резко похудел на 40 кг и изменился до неузнаваемости: новые фото поражают.



 