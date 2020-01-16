Король поп-музыки в РФ выступил с Айгюн Кязимовой — азербайджанской эстрадной певицей
Артисты вместе спели песню о родине Айгюн и выступали в весьма откровенных нарядах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Киркорова.
На новых опубликованных кадрах певец красуется в уже привычных для него ярких сценических "доспехах" - пиджаке, рубашке, пышная укладка и даже небольшой макияж на лице - образ Филипа дополнили.
А вот Айгюн предстала перед камерами в потрупеи и в наряде с экстремальным декольте, кроме того, на артистке был балахон или пончо с объемными рукавами, черные чулки или колготы, а также ботфорты.
Выступали артисты со всеми болгарской и азербайджанской страстью, поклонникам Филиппа песня понравилась, как и "дружба народов" на сцене, но некоторые сочли вид Айгюн слишком откровенным.
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Айгюн Кязимова
Некоторые поклонники Филиппа также намекнули, что Айгюн злоупотребила услугами пластических хирургов
Ранее королева российского шансона Любовь Успенская откровенно призналась, что хочет выйти замуж за Филиппа Киркорова. В 2019 году между звездами пробежала черная кошка и они серьезно поссорились.
Успенская открыла в Москве караоке-клуб, а Фиркоров расценил этот шаг как попытку составить ему конкуренцию, поэтмоу звезды продолжительное время даже не общались.
В общении с журналистами Любовь Успенская призналась, что они помирились с королем поп-сцены.
Выяснилось, что Филипп Киркоров пошел первым на примирение и подарил королеве шансона шикарное платье, к которому была небольшая записка: «Для меня честь сделать подарок такой легендарной певице».
Подарок очень понравился Успенской и она заявила, что все разногласися с Киркоровым остались в прошлом.
Напомним, Киркоров напугал кардинальной сменой имиджа, таким его еще не видели: "Фантомас разбушевался".
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