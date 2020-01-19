Член журі проекту "Танці з зіркам", українська прима-балерина Катерина Кухар 18 січня відсвяткувала своє 38-річчя

В честь дня народження знаменитості на офіційній сторінці шоу опублікували кадр з нею, пише Politeka.net.

На фото Катерина постала в обтягуючій блискучій сукні в сіточку, під якою було видно чорне боді.

Наряд припав по фігурі знаментости. Балерина знаходилась на великій блискучій кулі і посміхалася.

Артистка піднесла свої тонкі пальці до чола. Варто відзначити, що на обличчі знаменитості - легкий макіяж.

Закінчила чарівний образ зачіска у вигляді високого хвоста. Красуня доводить до божевілля.

"Сьогодні наш незрівнянний «чорний лебідь» @ekaterinakukhar_official святкує День народження 🎉

Бажаємо кожну мить насолоджуватися життям і відчувати себе щасливим. Приєднуйся до привітань в коментарях ☺️⬇️", - написано в пості.

За дві години пубікація зібрала понад 3500 лайків та багато коментарів. Користувачі мережі щиро вітали зірку.

"З Днем народження, Катерину!!! У моєї донечки теж сьогодні День народження))", "Вітаю, у мене теж день народження 🎁", "Вітаємо КАТЕРИНУ ! Цінуємо,любимо і поважаємо!❤️❤️❤️", "Вітання!", "Happy Birthday!🎂❤🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "З днем народження наша поважна суддя !!!", "Вітаю 🔥. Я також відзначаю свій день народження ❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, прем'єр Національної опери України Олександр Стоянов привітав свою дружину Катерину Кухар з Днем народження великим постом на своїй сторінці в Instagram.

За словами чоловіка, прима-балерина завжди його дивує і не дає розслаблятися.

"Скільки б років не пройшло, а я завжди буду дивитися на тебе як вперше: із захопленням, шаленою любов'ю, пристрастю і трепетом!», - написав артист.

Раніше ми писали, що Катерина Кухар на недавньому сториз позувала для фотографа в досить відвертому синьому платті. Катерина поклала руки на талію і крутилася для різних ракурсів. Образ балерина доповнила прикрасою на шиї. Цього разу артистка вирішила не зав'язувати волосся у хвіст і розпустила їх.

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