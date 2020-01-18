Модель та інстадива Альона Омович, яку називають в мережі українською Кардашьян через її вражаючі форми, змінила зовнішність

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Модель з'явилася в короткому сірому топі з мультяшним принтом - качкою Дональдом Даком. На одному з кадрів, Альона "забула" надіти штани, а тому розбурхала шанувальників вигинами в білих стрінгах, випнувши "п'яту точку". На іншому кадрі вона вже в штанях, але виглядає не менш спокусливо.

Омович заінтригувала фанатів, оголосивши, що дещо змінила в зовнішності. Що саме, модель поки не повідомляє, змусивши фоловерів (яких у неї, до речі, більше мільйона) вгадувати.

"1 або 2?😈 Образ @loco___brand 💔 до Речі, у мене відбулися зміни ) Як думаєте, які?😈 Завтра розповім 🥰 А поки цікаві ваші здогадки)", - підписала вона кадри.

В коментарях присутні різні версії: від "виросли вуха" до "знову збільшила попу". Тим не менше, більшість все-таки припускають, що Альона підкоригувала верхню губу, зробивши її менше.

"Зміни відбулися в головному мозку😂 і ти почала себе різати вздовж і поперек👍" - "не переживайте мозок без змін. Тупою залишилася можете спати спокійно і тішити своє самолюбство цим)"

"схожа на жабу"

"Губи змінилися"

"Вуха виросли"

"Зменшили губу😉"

"Таке відчуття що попа стала більше😊"

"Може, наростила волосся?"

"Розріз очей😊змінився"

Раніше ми повідомляли, Омович підкорила мережу весільними образами. Красуня примірила відразу шість нарядів і натякнула, що собі весільну сукню буде все ж таки шити. Шанувальники Альони навіть почали її вітати, правда, модель не підтвердила чутки про швидке весілля.

"Вам все йде🤗мені найбільше сподобалося 2 сукня 😊❤️"

"Остання ідеальне 😍😱"

"Ніфіга собі навіть таких заміж беруть"

"Ух ти, вас можна привітати? 😊 Третя супер! 😍"

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