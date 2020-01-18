70-летняя российская певица Алла Пугачева напугала и расстроила поклонников своей внешностью

Как передает Politeka.net, Примадонна в числе других приглашенных побывала на мероприятии по случаю 60-летия композитора Игоря Николаева. В сети появилось фото, сделанное в ресторане. Кадром в "сториз" поделилась основатель балета TODES Алла Духова.

Алла Борисовна сидит ближе всех к объективу, тем не менее, в ней трудно узнать ту самую, Пугачеву. Лицо артистки неестественно натянуто, а глаза кажутся огромными.

Ситуацию бурно обсуждают в сети. Поклонники обеспокоены пристрастием Примадонны к "уколам красоты" и пластике.

"Алла Пугачева перестала быть похожей на саму себя на последних снимках, - пишут в Телеграм-канале Dark Cosmo. - В подмосковном ресторане накануне прошло грандиозное празднование 60-летия Игоря Николаева. Среди гостей было много отечественных селебрити, но все внимание было приковано к Примадонне и её внешним преображениям. До сих пор не можем поверить, что на этом кадре Алла Борисовна и даже без фейстюна 😟".

Ранее мы сообщали, на старый Новый год Алла Борисовна поделилась кадром в своем Инстаграм, на котором ее трудно узнать. Огромные глаза и помолодевшая кожа заставили поклонников активизироваться.

"Совсем девочка, а взгляд какой👉🔥"

"Какая молодая Алла😍"

"Боже мой, вся перетянутая."

"то чувство, когда у тебя в 30 лет морщинок больше, чем у Пугачевой😬"

"Чуть кирпич не отложил😑"

"Арлекин 👍🏻"

Также мы рассказывали, Аллу Брисовну заметили танцующей с Николаевым у того на дне рождении. Звезды прижались друг к другу. Пользователи сети не смогли пройти мимо пикантного кадра. Поклонники удивились, насколько крепкая у них дружба, которой годы нипочем.

"Трогательно, молодцы пронесли теплые отношения через годы!", "Ну, какие они старики ? Выглядят отлично все ! 🌹🌹🌹 Обожаю Игоря Николаева !!!🎂", "Очень мило! Прямо дрожь по телу...", - писали в комментариях.

Напомним, что раздетая невестка Пугачевой ошеломила видом сзади: «жуткие заросли».

Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.