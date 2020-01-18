Молдавський співак, композитор, продюсер і наставник проекту «Голос країни» Дан Балан вирішив підігріти публіку перед стартом 10 сезону

На своїй сторінці в Instagram артист опублікував чорно-білий знімок, на якому позує в частково розстебнутій сорочці, що прикриває торс, передає Politeka.

При цьому він дивиться кудись вгору, ніби замислившись.

Фанати оцінили знімок, який набрав вже майже 18 тисяч лайків.

Відзначимо, що в неділю, 19 січня, на телеканалі «1+1» стартує ювілейний, десятий, сезон талант-шоу «Голос країни». За запевненням організаторів, він обіцяє бути найпотужнішим, оскільки відбір учасників стане найсерйознішим за всю історію проекту. Спробувати удачу на кастингах візьмуться учасники зі всього світу з приголомшливими голосами і життєвими історіями.

У тренерський склад увійшли співачка Тіна Кароль, Дан Балан, МОНАТИК і сімейна пара Потап і Настя Каменських.

Під час минулого сезону публіка помітила, що між Тіною Кароль і молавским артистом особливо теплі стосунки. Багато хто навіть заговорив про роман зірок. Артистка в інтерв'ю жартувала, що Балан подарунками та компліментами намагається її обеззброїти як суперницю, однак Дан стверджував, що завоює серце красуні. Так що в новому сезоні з'явилася ще одна інтрига, не менш цікава, ніж сам конкурс.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль засвітила принади прямо на сцені, перед якою сидів Дан Балан. Відео вона поділилася в Instagram.

«Тіна Кароль – вабити. Ніч суперхітів», – йдеться у підписі.

На опублікованих кадрах Кароль виступає в яскравому червоному платті, яке підкреслює її форми, а розріз на стегні демонструє ідеальні ноги.

Нагадаємо, Кароль забула про Балане заради спекотної красуні.

Як повідомляла Politeka, Кароль наворожили в ролі звуженого Дана Балана, мережа вибухнула.

Також Politeka писала, що Кароль і Балан показали свої почуття, пікантні кадри злили в мережу