Ефектна блондинка з гумористичного шоу Валерія Товстолес поділилася з шанувальниками спогадами

На своїй сторінці в соцмережі дівчина опублікувала архівні фото і розповіла про те, як починався її шлях до слави, передає Politeka.

Вона позує в купальнику, на обкладинках модних журналів, на подіумі, демонструючи гарну підтягнуту фігуру і вміння подати себе перед камерою.

24-річна Лєра почала працювати з 13 років.

«Я роздавала листівки спочатку за 6 грн за годину, потім 8, потім 15, а потім на вулиці мене зустрів хлопець і порекомендував модельне агенство. З 15 років я ходила в модельну школу, потім вже робота з 16 років на місцевих показах у Дніпрі. Потім купа безкоштовних фото з фотографами, я знялася майже у всіх і нарешті мене запримітили київське агенство. У 17 років я полетіла в Париж, потім Стамбул, Південна Корея, Болгарія, Ніцца, Штутгарт, Мілан, Москва», – згадує вона.

Остаточно з моделінгом Валерія не зав'язала, працює моделлю для задоволення.

«Якщо ви розбудите мене вночі, я вам напам'ять розповім модельну візитку, можу в сплячому стані фоткатись. Я могла фоткатись по 13 годин на день. Я могла відзняти 200 одиниць за день. Навіть коли не помітила землетрус у Стамбулі», – наголосила вона.

Раніше ми писали, що артистка поділилася новорічним знімком. У кадрі Лєра постала в неймовірно розкішному образі: на ній чорна майка і такого ж кольору сорочка, яку вона спустила на плечі. Неперевершений яскравий макіяж в рожевих тонах, великі сережки під золото та ідеальна укладка доповнили ефектний образ.

Нагадаємо, ефектна красуня з Квартал 95 похвалилася вигинами без білизни: "Магічна фотка".

Як повідомляла Politeka, красуня із Квартал 95 знялася у пікантній позі в гримерці: нагнулася і...

Також Politeka писала, що красуня із Квартал 95 вразила фігурою у відвертій сукні: фото закрутять голову будь-кому.