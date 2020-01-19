Відео, яке змусить посміхнутись кожного, російський шоумен опублікував в соцмережі Instagram

Карди, на яких Максим Галкін позує в костюмі мурашки в студії російського телешоу, він виклав у розділі «історії» в instagram. Про це пише Politeka.net, посилаючись на офіційний акаунт Максима Галкіна в мережі.

«Я ще не спрацювався з цим костюмом. Муравьішка. Ось мій братик Мураха йде. Єгорка. У тебе теж така попка гостра, так? У нас у всіх така гостра попка», – розповів гуморист на відео.

На опублікованих кадрах Галкін крутиться в своєму габаритному костюмі аніматора біля квітів, після чого йде назустріч маленькому хлопчику в такому ж костюмі.

Зазначимо, що користувачі мережі не могли прокоментувати відео, так як Галкін опублікував його в історіях в instagram.

Нагадаємо, що раніше Максим Галкін вирішив нестандартно привітати свого друга та колегу по сцені Ігоря Ніколаєва з днем народження. Так, на кадрах, які з'явилися на сторінці Галкіна, він в одному білому халаті виконав відомі пісні свого друга. У кухні, де грали діти, він почав співати: «Я згадаю все хороше» і «Розкажіть, птахи», а також інші відомі приспіви пісень Ігоря Ніколаєва. Після чого, він з келихом червоного навпроти картини з жінкою заспівав: «Вип'ємо за любов, рідна».

«Макс))))👍🏽👍🏽все можна не підспівувати)))) 😂😂😂😂😂», «Вася, куди тобі підспівувати? Подвывать струму! Ось я можу підспівувати!», «Макс посмішив, позитивчик!!!😂👍», «і у мене день народження)))» З днем народження генія», «Підняли настрій 😂😂❤️», «Талановитий Максим», «Круто», «Галкін - людина з великої літери ,без пафосу ,близький до простого народу ,поважаю», «А чому в халаті?😂», – відзначили в соціальній мережі фолловери Максима Галкіна.

Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами.

Як повідомляла Politeka, Галкін показав своє 15-метрове гідність.

Також Politeka писала, що Галкіну готують покарання у Росії з-за висловлювання про Путіна.